Durante las últimas semanas el porvenir de Gavi tiene en tensión al FC Barcelona, pues es uno de los jugadores claves dentro del esquema de Xavi Hernández. Si no consigue ser registrado como futbolista del primer equipo en junio, quedará libre de manera automática gracias a una cláusula que está establecida en su contrato. Ante esta circunstancia, varios equipos de Europa están al tanto de su situación y han preguntado por su fichaje.

Uno de los interesados en el hábil mediocampista es el Chelsea. Los ‘Blues’ se contactaron con su entorno para así analizar su panorama y ver la posibilidad de ficharlo para la próxima temporada, en vista de que los más seguro es que renueven gran parte de su plantel cuando llegue el entrenador que sucederá a Frank Lampard. El Barça, al tanto de esto, conversó con el propio Gavi para clarificar sus intensiones a futuro.

De esta manera, según la información de SPORT, el propio volante conversó con Xavi Hernández de manera privada para manifestarle sus intensiones de seguir perteneciendo al equipo desde el 1 de julio. Él sabe que con 18 años todavía tiene mucho por aprender y seguir creciendo dentro del club donde se formó, así como ganar títulos importantes en las temporadas que vienen.

En la conversación con Gavi, Xavi le hizo saber que no encontrará en otro equipo las comodidades que tiene en el Barcelona, donde es importante a pesar de su corta edad. En respuesta, el nacido en Los Palacios y Villafranca le dijo al catalán que se quedará a pesar de haber sido sondeado por varios clubes del ‘Viejo Continente’.

“Creo que Gavi no sería tan feliz en ningún equipo del mundo como aquí. Aquí lo tiene todo y le valoramos, tiene 18 años y está siendo titular y decisivo para el equipo. Es un futbolista que me emociona, es una maravilla con 18 años. Su futuro pasa por el Barça, no será tan feliz fuera”, dijo el propio Xavi en una de sus últimas conferencias de prensa. Veremos cómo termina esta situación y si el elenco culé consigue retenerlo.

Gavi es titular indiscutible en el Barcelona. (Foto: EFE)

¿Cuándo volverá a jugar el Barcelona?

Luego de la última victoria sobre el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou con gol de Ferran Torres, el Barcelona volverá a jugar este miércoles 26 de abril cuando visite al Rayo Vallecano. Este compromiso está programado para las 3:00 p.m. y se disputará en el estadio de Vallecas, válido por la jornada 31 de LaLiga Santander.





