Antoine Griezmann fue el gran fichaje del FC Barcelona en el último mercado de pases. Por algo más de 100 millones de euros, los azulgranas creyeron que el francés sería el jugador que definitivamente haría olvidar a Neymar. Sin embargo, el tiempo ha pasado y el ex Atlético de Madrid sigue sin convencer.

El francés lleva apenas cuatro goles en los 15 partidos, sabe que sus números no son buenos, pero no quiere el hincha del Barcelona le quite la confianza. Todo lo contrario, el ’14′ ‘Culé’ ha pedido confianza para llegar a ser el crack deslumbró en el ‘Aleti’.

“Confíen en mí y todo irá solo. Tengo que ganarme la confianza del equipo y estaré listo”, dijo Griezmann en entrevista con ‘Telefoot’ y luego reconoció que su adaptación al FC Barcelona, en sus primeros meses, no ha sido fácil.

“No es el lugar más fácil. Es un nuevo equipo, un club diferente, adaptarme a una nueva posición en el campo, pero aquí hay que trabajar. Estoy orgulloso de estar en el Barcelona”, confesó el delantero francés.

¿Por qué Griezmann no encaja en el Barcelona?

Según el propio delantero azulgrana, su difícil adaptación se debe a la posición que Ernesto Valverde le ha asignado en el campo.

"Jugar más centrado es mejor para mí, ya que me puedo orientar mejor. He estado jugando en esta posición durante muchos años y ahora lo que tengo que hacer es adaptarme. Estoy aprendiendo mucho, aunque ya sabía que llegar al Barcelona iba a ser difícil”, dijo Griezmann el último jueves tras partido con su selección.

