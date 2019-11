Dale 'Allegri' a mi corazón: sitúan al DT italiano como posible reemplazo de Valverde en el Barça

La dura derrota del FC Barcelona a manos del Levante (3-1) el último fin de semana en el Ciudad de Valencia podría empezar a consumir el crédito que Ernesto Valverde tiene como entrenador del equipo azulgrana. De acuerdo al diario español 'Don Balón', la directiva del club de Les Corts no está contenta con el rendimiento ofrecido y no descartan reemplazar al 'Txingurri' con otro técnico.



En esa linea, el nombre que gusta al presidente Josep María Bartomeu y sus aliados es nada menos que el de Massimiliano Allegri. Como se sabe, el DT italiano dejó la Juventus antes del inicio de la temporada 2019-20 y desde ese entonces no ha vuelto a los banquillos, aunque ofertas no le han faltado.



Si algo le ha faltado al Barcelona en estos últimos meses es un estilo bien definido y eficaz. Es precisamente lo que Allegri podría darle desde el banco. El DT nacido en Livorno ha ganado todo en el fútbol italiano con el AC Milan y Juventus, por lo que tiene experiencia en los vestuarios de equipos grandes.



Siempre según la citada fuente, el problema para el Barcelona es que Allegri no está solo en la mira de los 'Culés'. En las últimas horas, prensa alemana apuntó que el ex de la 'Vecchia' ha empezado a sonar con fuerza en el Bayern Munich luego de la destitución de Niko Kovac como DT por malos resultados en la Bundesliga.

Ernesto Valverde cumple su tercera temporada al mando del Barcelona. (Getty) Ernesto Valverde cumple su tercera temporada al mando del Barcelona. (Getty)

¿Con las horas contadas en el FC Barcelona?

Ernesto Valverde vive su tercera temporada como DT del Barcelona, pero su estilo no termina de convencer. A esto hay que sumarle que en su etapa en el banquillo azulgrana ha perdido partidos claves como ante Roma y Liverpool en la Champions. A pesar de estos duros golpes, Bartomeu le renovó la confianza para esta campaña.



El problema es que ni el juego ni los resultados están acompañando al 'Txingurri'. La derrota ante el Levante fue la tercera en LaLiga y con un empate ante Osasuna, el Barcelona ya ha cedido 10 puntos en la tabla de posiciones. Y antes que sea demasiado tarde para arreglar la cosas, los altos mandos del equipo azulgrana empiezan a pensar en soluciones. Una de ellas es Allegri.

