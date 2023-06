Ilkay Gündogan fue oficializado como nuevo futbolista del FC Barcelona por las próxima dos temporadas y desde la Ciudad Condal ya comienzan a ilusionarse con lo que podrá ofrecerles el alemán en el centro del campo. Su nivel en la pasada campaña, donde fue pieza clave en el triplete del Manchester City, permite avizorar que será un jugador determinate para la idea que plantea Xavi Hernández. Aunque todavía no ha sido presentado en sociedad y queda pendiente la conferencia de prensa con los medios españoles, en la institución culé se respira un aire de optimismo.

A modo de despedida y para dejar un claro mensaje al aficionado catalán, el mediocampista de 32 años escribió una extensa carta en The Players Tribune y reveló muchos detalles de su paso por los ‘Citizens’, así como lo sencillo que fue para él decidir marcharse al Barça. Según sus palabras, era eso o nada. Siempre lo deseó desde niño y por fin llegó el momento de cumplir su sueño.

“Si me iba a mudar, solo hay un club en el mundo que tenía sentido. Era Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con usar esa camiseta algún día. Confío en que me quedan algunos años más al más alto nivel, y solo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece. Será un reencuentro con mi viejo amigo ‘Lewa’, y estoy emocionado de jugar con otro entrenador a quien admiro desde hace mucho tiempo. Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía tan natural. Veo tantas similitudes entre nosotros como personajes y en la forma en que vemos el juego”, manifestó.

Gündogan se reencontrará con Robert Lewandowski y recordarán viejos tiempos cuando compartieron vestuarios en el Borussia Dortmund. Ahora ambos volverán a tener un objetivo en conjunto, como en Alemania: devolverle al FC Barcelona la categoría que nunca debió perder y en el sitial donde merece estar en Europa. “Sé que va a haber mucha presión en el Barcelona. Pero me encanta la presión. Me encanta salir de mi zona de confort. No buscaba un aterrizaje fácil. Estaba buscando un nuevo desafío. De eso se trata este próximo capítulo. No veo la hora de jugar con la camiseta del Barcelona”, agregó.

Manchester City, un recuerdo eterno

Ilkay Gündogan escribió largas líneas dirigidas al Manchester City y todo lo que significó para él pasar por el Etihad Stadium, siendo un chico con muchos sueños, para terminar despidiéndose como un ídolo y uno de los mejores jugadores en la historia del club. Y no es para menos, por todo lo que hizo y ganó: 60 goles y 40 asistencias en 304 partidos, 5 Premier Leagues, 1 FA Cups, 4 EFL Cups, 2 Community Shields y 1 Champions League.

“Llegué aquí cojeando de un pie, pero salgo de aquí sintiéndome que estoy volando en las nubes. Después del triplete, y después del espectacular desfile bajo la lluvia de Manchester, pensé: ¿Cómo podría haber funcionado mejor que esto? ¿Qué más podrías haber logrado? ¿Cómo podrías escribir algo más perfecto?”, añadió, recordando que cuando fue fichado por los ‘celestes’ todavía pasaba por un proceso de recuperación tras haberse lesionado con el Dortmund.

En otro párrafo de la carta, el alemán agradeció a Pep Guardiola por haberlo llevado al City para convertirlo en uno de los mejores. Si bien lamentó no quedarse hasta que termine el contrato del técnico catalán, se marchó tranquilo al saber que hizo lo correcto para su carrera. Incluso, recordó todo lo que vivió durante la llamada que le hizo para comunicarle que se iría al FC Barcelona.

“Una de las llamadas más difíciles que tuve que hacer fue a Pep, diciéndole que me iba a ir. Todo lo que pude hacer fue decir gracias. No solo por esta temporada, o por todos los trofeos, sino por traerme aquí en primer lugar (...) Creo que quizás Pep esperaba que viniéramos juntos al City y nos fuéramos juntos, pero sé que entiende mi decisión. Estoy seguro de que ayuda que voy a su club de la infancia. Ojalá tengamos un reencuentro pronto en una final de Champions”, rememoró.

Finalmente, Gündogan valoró la ‘Orejona’ que ganó con el Manchester City, ya que no fue fácil para él haber perdido dos definiciones anteriormente, una con el Borussia Dortmund en el 2012 y otra con los ‘Citizens’ en el 2021. “Para mí, la Champions League ha sido un poco una obsesión durante los últimos diez años. Bueno, no un poco, en realidad. Ha sido una obsesión, de verdad. Cuando mi equipo de Dortmund perdió la final ante el Bayern en 2013, estaba destrozado. No hay sensación como perder una final. En serio me persiguió durante diez años. Cada decisión que tomé en mi carrera desde entonces ha sido sobre levantar ese trofeo. Cuando perdimos la final contra el Chelsea hace dos años, fue terrible (...) Lo quería tanto”, puntualizó.

Las primeras Gündogan en su presentación

Luego de su presentación en las redes oficiales del FC Barcelona, Ilkay Gündogan dejó un video con sus primeras palabras como nuevo futbolista culé e invitó a los hinchas a ilusionarse con lo que se viene para la próxima temporada. “Hola, culés. Estoy muy feliz de fichar por el Barça, emocionado con este nuevo reto y de unirme a este magnífico club. ¡Nos vemos pronto! ¡Fuerza, Barça!”, manifestó el alemán.

Lo que viene desde ahora será su primer contacto físico con la hinchada y una conferencia de prensa donde Joan Laporta lo anunciará en sociedad como el nuevo baluarte de la institución. Una vez se sume a los entrenamientos de la pretemporada tras las vacaciones, Xavi comenzará a trabajar en la conformación de su centro del campo y en el rol que le dará al exjugador del Manchester City.





