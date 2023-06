Desde la partida de Karim Benzema a Arabia Saudita, el Real Madrid sabía que no podía perder otro pilar más dentro de su plantilla. Si bien el nivel del francés había decaído en el último semestre del pasado curso, su salida fue un golpe duro para los planes de Carlo Ancelotti. Por ello, para la directiva era imprescindible renovarle el contrato a Luka Modrić y así asegurar al mejor volante del equipo, al menos por una campaña más. Así, pues, tras varias semanas de espera, este lunes anunciaron oficialmente la extensión de vínculo hasta junio del próximo año.

A pesar de que en septiembre cumplirá 38 años, el mediocampista croata ha demostrado que es como el buen vino. Su rendimiento futbolístico era motivo suficiente para que ‘Carletto’ no quisiera desprenderse de él, pues aunque el Real Madrid tiene muchas piezas de recambio en esa zona –especialmente con el fichaje de Jude Bellingham–, el juego de ‘Lukita’ seguía siendo necesario para que la estructura del equipo no se resintiera.

A través de un anuncio en sus medios oficiales, los ‘blancos’ destacaron la importancia de su ‘Mago’ y rápidamente los hinchas respondieron con varios mensajes de agradecimiento por tener a Modrić. “El Real Madrid C. F. y Luka Modrić han acordado la ampliación del contrato del jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2024″, señalan.

Todavía no se sabe qué pasará cuando termine su contrato en junio del año que viene, pero lo cierto es que desde hace mucho el capitán de la Selección de Croacia ya se metió en la historia grande del club. Su extenso palmarés así lo confirma: en 11 temporadas ha disputado 488 partidos y ha ganado 23 títulos; 5 Champions League, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

No solo eso, ya que siendo jugador del Real Madrid, Luka también ha sido capaz de llevarse varias distinciones individuales, algo que tiene doble mérito si tomamos en cuenta que las consiguió en los años en donde Lionel Messi y Cristiano Ronaldo acaparaban todos los reconocimientos. Luka Modrić ganó el Balón de Oro de 2018, el Premio The Best 2018, el Premio al Jugador del Año de la UEFA 2017/18, el Balón de Oro del Mundial de Clubes 2017, el Balón de Oro del Mundial Rusia 2018 y el Balón de Bronce en el Mundial Qatar 2022. Asimismo, en la campaña que pasó formó parte del XI Mundial FIFA/FIFPro por sexta vez en su carrera.





Modrić cumplió con su palabra

La renovación de Luka Modrić fue más sencilla de lo que se esperaba. Sin embargo, el mediocampista fue tentado en más de una ocasión con la posibilidad de seguirle los pasos a Karim Benzema y marcharse al fútbol de Arabia Saudita. Bajo este contexto, pesó muchísimo el cariño que le tiene al Real Madrid y el respeto a su palabra sobre la extensión de su contrato.

De esta manera, el volante de 37 años rechazó una multimillonaria propuesta del balompié árabe y decidió quedarse en el lugar donde ha sido feliz en estos últimos años. Toca conocer el rol que tendrá de aquí en adelante y si su nivel le permite mantenerse como titular para Carlo Ancelotti. Uno supone que sí, pero con la llegada de Jude Bellingham y el crecimiento de nombres como Aurélien Tchouaméni o Eduardo Camavinga, el ‘Mago’ tendrá una competencia de peso.





