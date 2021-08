Fue pifiado este domingo en la previa del partido ante la Real Sociedad y tras el mismo, salió a dar su versión y defenderse de las críticas. El jugador español del FC Barcelona Jordi Alba dijo que le “duelen las mentiras” porque “siempre” ha querido “ayudar al club” en referencia a las noticias que han salido sobre su intención de no rebajarse el salario.

“Han salido noticias mías desde hace mucho tiempo, hasta de antes de la Eurocopa, y a mí nadie del club me había dicho nada en este sentido hasta hace unas semanas. Mi predisposición siempre ha sido ayudar al club y quiero al Barcelona. Nadie tiene que dudar de mí. Estaría bien que le preguntarais al presidente”, expuso el lateral en rueda de prensa tras vencer por 4-2 a la Real Sociedad.

Jordi Alba justificó su aparición inesperada ante la prensa después del partido: “Estoy dando mi versión porque creo que la tengo que dar. Salen muchas cosas y no todas son agradables, no solo para mí, sino también para mis amigos y para mi familia. He echado de menos que se hubiese hablado mucho antes de este tema”.

En este sentido, el jugador azulgrana dijo que es consciente de que “el club está pasando por momentos complicados” y cree que tiene que adecuarse su salario, “igual que lo harán Sergio Busquets y Sergi Roberto y ya lo ha hecho Gerard Piqué por una cuestión de tiempos”. EFE

Se llevó los pitos

Jordi Alba se llevó los silbidos, pifias y abucheo de un sector de hinchas del cuadro azulgrana, en el duelo que disputan Barcelona vs Real Sociedad este domingo en el Camp Nou, por el inicio de la nueva temporada de LaLiga Santander.

Cuando el interlocutor del estadio anunciaba uno a uno a los titulares de Koeman, Alba se llevó todos los pitos. La razón sigue siendo la misma: la desazón de los seguidores del Barcelona porque el lateral no se ha a rebajado el salario aún.

Alba fue pifiado por los hinchas del Barcelona vs Real Sociedad. (Video: Twitter Toni Padilla)

