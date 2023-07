Las últimas horas han sido movidas en el FC Barcelona. La inminente partida de Ousmane Dembélé al París Saint Germain tiene a Xavi Hernández con los pelos de punta y por ahora la conformación de su plantilla para la temporada que se avecina comienza a tener un vacío inesperado. Asimismo, este lunes se confirmó una nueva salida: la de Julián Araujo.

El lateral mexicano, quien llegó proveniente del LA Galaxy pero no pudo ser inscrito en el primer equipo, estaba jugando en la filial. Sin espacio en el cuadro principal, en la interna vieron por conveniente prestarlo a las Palmas –el trato es por una temporada sin opción de compra– para que no pierda ritmo de competencia y se vaya adaptando al rigor del fútbol europeo.

Si bien desde México y Estados Unidos surgieron propuestas por sus servicios, el Barça siempre quiso se mantuviera en el ‘Viejo Continente’. Con esto no solo se libera un espacio dentro del plantel ‘azulgrana’, sino también se podría dar la posibilidad de que empiecen con el sondeo por un lateral derecho en su reemplazo. Hay que tomar en cuenta que Sergiño Dest también tiene el camino libre fuera de la Ciudad Condal.

Lo cierto es que, aunque en un principio parecía que en el FC Barcelona solo tendrían que preocuparse por saldar sus cuentas y pensar en la planificación para la campaña que se viene, ahora están obligados a buscar a por lo menos dos jugadores más. Uno para que tengan un lateral con proyección por el flanco diestro y otro para suplir la baja de Ousmane Dembélé.

Julián Araujo jugará una temporada en las Palmas en condición de cedido. (Foto: FC Barcelona)





Dembélé, un dolor de cabeza

Suena contradictorio decir que Ousmane Dembélé se ha convertido en un dolor de cabeza para el FC Barcelona, justo cuando hace apenas unos días abría el marcador en la goleada por 3-0 sobre el Real Madrid en el clásico que se jugó en Estados Unidos. Esta afirmación nace a raíz de su acuerdo con el PSG para que peguen su cláusula de rescisión este 31 de julio, la cual asciende a 50 millones de euros.

Los culés ya están informados al respecto según el último reporte de Fabrizio Romano. “Ousmane Dembélé acaba de pedir ‘permiso’ formal al Barça para negociar con el PSG. Dembélé quiere seguir todos los pasos correctos. Todavía se siente que esto no se pudo hacer a tiempo para activar la cláusula de 50 millones de euros de La Liga en 9 horas, pero se intenta llegar a un acuerdo de diferentes maneras”, escribió el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

La salida del delantero francés supone un dolor de cabeza para el comando técnico de Xavi Hernández. Sin él, el Barça perderá a su jugador más desequilibrante en ofensiva y por como están las cosas, no existe la posibilidad de que puedan fichar a un reemplazante a su altura. En el mercado no hay jugadores así y económicamente no están capacitados para pagar algún capricho.

Si bien los números del ‘Mosquito’ en las seis temporadas que ha estado en el club no fueron los esperados –lo ficharon del Borussia Dortmund como una de las mayores promesas del fútbol francés–, especialmente por sus constantes lesiones, en estos últimos meses su afinidad con Xavi le permitió sentirse más cómodo y así mejorar sus tomas de decisiones en los metros finales. Su partida al PSG es casi un hecho y dejará un vacío en tienda ‘azulgrana’.





