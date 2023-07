Cuando Ousmane Dembélé anotó el 1-0 para abrir la goleada del FC Barcelona al Real Madrid (3-0) en el último clásico disputado en Estados Unidos, todos fueron a abrazarlo sin imaginarse que ese podría haber sido su último gol vestido de ‘azulgrana’. Con el paso de las horas el rumor de un interés del París Saint Germain empezó a tomar fuerza y este último domingo se confirmó que no solo era real, sino que el propio delantero tomó conocimiento de eso y aceptó las condiciones para mudarse a la capital de Francia.

Tal como detalló Fabrizio Romano hace unas horas, el ‘Mosquito’ aceptó la propuesta del PSG y el acuerdo será por las próximas cinco temporadas. Con este primer paso, los parisinos enviaron una carta formal al Barça para detallarle los puntos claves de la negociación y que pagarán la cláusula de 50 millones de euros, la cual vence este mismo lunes 31 de julio. Si el desembolso se hiciera desde el 1 de agosto, el monto ascendería a los 100 millones de euros, tal como está estipulado en el contrato.

“¡Ousmane Dembélé le dice sí al Paris Saint Germain! Ha llegado luz verde inicial a la propuesta. El PSG acordó verbalmente un contrato de cinco años con el agente de Dembélé. El PSG envió una carta formal para informar al Barcelona, tratando de cerrar la negociación de la mejor manera. Dependerá del momento”, escribió el periodista italiano en su cuenta de Twitter.

Hay que tomar en cuenta que de esos 50 millones de euros que el PSG pagará para romper el vínculo de Dembélé, 25 millones irán para el futbolista y los otro 25 al FC Barcelona. ¿Esto por qué? En la última renovación, ambas partes quedaron en ese acuerdo y los culés están obligados a aceptar dicha suma.

Las próximas horas serán determinantes para conocer un anuncio definitivo. Según añadió el prestigioso diario francés L’Équipe, la llegada de Ousmane es inminente y, pese a que Xavi Hernández intentó convencerlo de que se quede en el club, nada le hará cambiar de parecer. Su entorno considera que sumarse a un nuevo proyecto es la mejor decisión para su carrera.





Un vacío en el Barça

La salida de Ousmane Dembélé supone un dolor de cabeza para el comando técnico de Xavi Hernández. Sin él, el FC Barcelona perderá a su jugador más desequilibrante en ofensiva y por como están las cosas, no existe la posibilidad de que puedan fichar a un reemplazante a su altura. En el mercado no hay jugadores así y económicamente no están capacitados para pagar algún capricho.

Si bien los números del ‘Mosquito’ en las seis temporadas que ha estado en el club no fueron los esperados –lo ficharon del Borussia Dortmund como una de las mayores promesas del fútbol francés–, especialmente por sus constantes lesiones, en estos últimos meses su afinidad con Xavi le permitió sentirse más cómodo y así mejorar sus tomas de decisiones en los metros finales. Su partida al PSG es casi un hecho y dejará un vacío en tienda culé.





