La vuelta de Joan Laporta a la presidencia del FC Barcelona emocionó a miles de fanáticos culés, pues estos esperan superar la crisis económica del club. Sin embargo, este es un proceso largo y complicado, en el que la directiva catalán ya se encuentra trabajando y hay nuevas medidas que varios elementos del primer equipo no tomaron de la mejor manera.

Según el diario ‘Marca’, el actual presidente del cuadro mencionó que la auditoría que pidió en estos últimos días está dejando “cosas preocupantes y sorprendentes”, pero aseguró que “todas tienen solución”.

La nueva decisión que está implementando la dirigencia culé es hacer recortes en la plantilla de la primera división, puesto que esperan solventar la deuda que ya asciende los 1.200 millones de euros.

Sin embargo, esta noticia no fue tomada de la mejor manera por la gran mayoría del plantel, pues existen jugadores que se han mostrado reacios a esta idea. Asimismo, muchos creen que no son los únicos que deben soportar la crisis que causó la anterior directiva, dirigida por Josep Maria Bartomeu, donde se realizaron fichajes caros que no sumaron al equipo.

Eso sí, la plantilla entiende que deberán ser más responsables y comprometidos para sumar ingresos al FC Barcelona en la próxima campaña, pero esperan no tener un recorte de sueldo. El citado medio aseguró que hay elementos que ven “injusto” tener que “pagar por la malas decisiones tomadas”.

Como bien sabemos, el elenco catalán logró obtener el título de la Copa del Rey tras vencer al Athletic Club de Bilbao. Además, terminó en la tercera posición de LaLiga, donde aseguró su clasificación a la próxima Champions League. Ahora, con la continuidad de Koeman en el banquillo, existen algunas piezas que abandonarían el club (Pjanic, Junior, Umtiti, Sergi Roberto y Trincao) tras no tener minutos.





