Situación complicada en FC Barcelona. En España están a punto de renunciar a la posibilidad de contar con Lautaro Martínez para la próxima temporada, lo que le ocasionaría un gran dolor de cabeza a Ronald Koeman, quien continúa exigiendo un delantero para su equipo al no contar más con Luis Suárez.

Según dio a conocer Marca, las negociaciones del elenco azulgrana con Inter de Milán continúan vigentes, pero las pretensiones económicas del elenco italiano hacen que el equipo de Cataluña aún no pueda realizar una oferta formal por el atacante sudamericano.

Incluso, FC Barcelona espera cerrar -antes de intentar fichar a Lautaro Martínez- la venta de uno de sus jugadores, siendo Luis Suárez el que podría generarle un ingreso extra a los españoles para poder ir con todo en búsqueda del delantero argentino.

Sin embargo, las cosas no son tan fáciles como suenan, ya que el ‘Pistolero’ no piensa dar marcha atrás en su decisión y le complica las cosas a la dirigencia de FC Barcelona, lo que también desespera a Juventus, elenco que lo tiene en sus planes, pero no quiere esperar más por él.

La principal barrera para que se concrete el fichaje del futbolista de 33 años sigue siendo burocrática, según la información revelada por la prensa de dicho país. Suárez tendría que aprobar un examen para obtener el pasaporte italiano, lo cual debería ocurrir antes del 5 de octubre, fecha límite para el cierre del mercado de pases.

Las otras alternativas que tiene sobre la mesa el conjunto ‘Bianconero’ son Edin Dzeko (Roma), Olivier Giroud (Chelsea) y Álvaro Morata (Atlético). Aunque la opción más factible por el momento sería la del bosnio, en caso que Milik sea fichado por el cuadro capitalino.

