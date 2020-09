Kylian Mbappé tendría su futuro casi definido fuera de PSG. El atacante francés culmina contrato en 2022, pero no esperaría a ello para finiquitar su salida del último subcampeón de la Champions League. Ante ello, Real Madrid, Manchester United, Liverpool y Manchester City, levantaron la mano para ser los primeros en tener contacto con el jugador.

Según informa The Sun, el actual club del talentoso futbolista no quiere quedarse con las manos vacías, por lo que tiene en sus planes venderlo antes que su contrato culmine, pidiendo no menos de 320 millones de euros por su fichaje.

Como si fuera poco, el mismo medio detalla que el jugador gana 16 millones de euros, por lo que espera que su futuro club esté en la capacidad de seducirlo con un salario mayor a los 20 millones.

Kylian Mbappé tiene contrato con el PSG hasta 2022. El delantero llegó en el 2018 procedente del Mónaco, por cerca de 180 millones de euros. Firmó un contrato de cinco años, pero ha considerado que es el momento de probar nuevos retos.

Barcelona también lo tiene en agenda

El aviso de Kylian Mbappé al PSG, de marcharse del club parisino al final de la temporada, ha puesto en alerta a los principales equipos de Europa que sueñan desde hace años con el delantero galo. Y si bien el más interesado, al menos públicamente, ha sido el Real Madrid, su clásico rival también estaría apuntándose por el atacante con miras a la próxima temporada en la que, muy probablemente, no esté Lionel Messi.

Según informa el ‘Sunday Times’, el Barça podría lanzarse por Mbappé en caso de que Leo Messi no continúe en el club la próxima temporada, una vez finalice su contrato como azulgrana.

