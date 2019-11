Cristiano Ronaldo y Lionel Messi han sido puestos frente a frente desde que aparecieron en el fútbol. La pregunta relacionada a cuál de los dos es el mejor de la época siempre está en boca de todos. Las comparaciones son odiosas, pero incluso el portugués es partícipe de ellas. Así lo revelaron desde Inglaterra.

Peter Crouch, Harry Redknaap y Martin Keown, ingleses históricos, se reunieron con motivo del evento Sportsmail’s, A Pint with Piers, para hablar de fútbol y, claro, en uno de los temas hablaron del ‘CR7’ vs. ‘Lio’.

En aquella conversación, Crouch, quien jugó en la Premier League junto a Cristiano, reveló que sus compañeros del Manchester United lo molestaban diciéndole que el argentino era mejor que él, a lo que el portugués respondía: “Yeah, pero Messi no se ve así”, contestaba refiriéndose a su físico.

Redknapp, por su parte, explicó que: “Yo soy de Ronaldo sobre Messi. Me encantan los dos, pero soy de Ronaldo. Estám él, Maradona, Pelé, George Best fue un genio... Soy un gran admirador de George Best, pero miras a Ronaldo, lo que ha hecho en el escenario mundial, ha ganado todo y es simplemente increíble”.

Crouch respondió: “Admiro su mentalidad y su determinación.Pero, si estás hablando de futbolistas talentosos, no hay comparación con Messi”.

Pero Redknapp continuó. “Ronaldo es un profesional increíble. Dicen que es el último en salir de entrenarse todos los días y pensé que Messi haría lo mismo, pero conocí a dos entrenadores que trabajaron en Barcelona con él me dijeron que era una pesadilla para Guardiola”.

¿Cristiano brilla en selecciones?

Con sus goles en la última fecha FIFA y Eliminatorias Eurocopa 2020, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo llegaron a los 70 y 99 tantos a nivel de selecciones, respectivamente. La pelea ya no es solo a nivel de clubes para ver quién tiene más anotaciones y títulos, sino que también pujan en esta modalidad. Aquí, el delantero portugués lleva una amplia ventaja.

No obstante, de los 70 goles de Lionel Messi con la Selección de Argentina, 57 han sido a conjuntos que están dentro del Top 50 del Ránking FIFA. Hay que tener en cuenta que ‘Leo’ ha chocado más con sudamericanos (mayor nivel en Copa América y Eliminatorias mundialistas), por ello supera al crack de Juventus. Por su parte, Cristiano Ronaldo, de las 99 veces que ha celebrado con el seleccionado de su país, 28 han sido a elencos que se colocan en la media centena del máximo ente del fútbol mundial.

