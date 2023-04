Con el título de LaLiga Santander prácticamente en el bolsillo, y tras haber resignado las otras competencias de la temporada, Xavi Hernández ya empezó a pensar en la campaña 2023-24. Más allá de la vuelta de Lionel Messi, el entrenador del FC Barcelona se ocupa en el tema de las salidas. En esa línea, según el diario Sport de Cataluña, el preparador de los Culers ya dio luz verde para la segunda venta del año en el mercado de verano. Tras la operación Francisco Trincao al Sporting de Lisboa, ahora piensa en cómo deshacerse de Franck Kessié.

Tal como explica Sport, el plan del Barcelona pasa por aligerar la masa salarial y el volante marfileño es el elegido para dejar el club. Si bien el ex del AC Milan ha dejado buenas actuaciones, estas no han bastado para convencer a Xavi de seguir contando con él en el 2023-24.

“Otra cosa bien distinta es poder hacer negocio con Kessie. El rendimiento del marfileño no ha sido malo, pero no ha logrado desbancar a los titulares e incluso no ha conseguido ser titular cuando jugadores como Pedri o De Jong han estado lesionados”, empieza explicando la citada fuente.

“Xavi sí que cree que tiene bien cubierta la posición de interior con los jugadores que ya tiene y a los que aspira a sumar a Gündogan. Por tanto, Kessie está en el mercado para lograr una buena cantidad que pueda facilitar la llegada de otros jugadores. Se espera hacer caja con él. Y con un par de futbolistas más”, agrega.

Cabe recordar que Kessié llegó al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano en condición de jugador libre. El africano decidió no renovar con el Milan y no le costó un solo euro al presidente Laporta. Y pensar que dejará millones con su partida.

Kessié, en la lista negra del Barcelona para la siguiente temporada.





¿Cuáles fueron las bajas del Barcelona para el 2022-23?





Luego de consultar con la dirección técnica liderada por Xavi Hernández, de cara a la presente temporada, el FC Barcelona decidió prescindir de los servicios de hasta 11 jugadores: Coutinho, Trincao, Puig, Mingueza, Neto, Wagué, Manaj, Alves, Nico. Lenglet y Collado.

De los mencionados futbolistas, solo Philippe Coutinho y Francisco Trincao dejaron ganancias en las arcas del Barcelona: 20 y tres millones de euros, respectivamente. Mientras que Nico, Lenglet y Collado fueron cedidos por toda la temporada.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR