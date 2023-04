Erling Haaland (22 años) demuestra cada vez que se pone la camiseta del Manchester City que es uno de los mejores delanteros del planeta y que con su corta edad está llamado a marcar la próxima década del fútbol. El rendimiento que deja ver en cada partido es para admirar, hecho que ha llevado a muchos a preguntarse cuál es el secreto del noruego para jugar tan bien. Además del talento que heredó de su padre, Alf-Inge, el ‘Vikingo’ le debe a mucho a su rigurosa dieta, la misma de la que este domingo ha contado detalles la prensa inglesa.

De acuerdo a información de The Sun, los batidos proteicos forman parte de la alimentación del delantero del Manchester City. ¿Y en qué consisten? En una combinación que ha llamado la atención de los nutricionistas, el futbolista nórdico mezcla leche, kale y espinacas.

El kale es una col rizada que cuenta con grandes cantidades de hierro, calcio y Omega 3. Además de vitaminas K y C, ideales para prevenir el cáncer. Las espinacas también tienen mucho hierro, calcio y magnesio, y junto a la leche y el kale, lo hacen un ingrediente fundamental en la dieta de Haaland.

Siempre según The Sun, una de las claves de la alimentación del internacional con Noruega es el consumo de frutas y verduras, sobre todo las que no son tan comunes o que no gustan por su sabor. El ex del Dortmund las agrega en su dieta a través de los batidos, tal y como se ha explicado anteriormente.

Haaland es uno de los mejores delanteros del planeta. (Foto: @ erling.haaland)





¿Cuáles son los números de Haaland en la temporada?





En lo que va de la campaña 2022-23, el delantero noruego suma 58 goles en todas las competiciones. Solamente en la Premier League, en 30 partidos, ha anotado 32 goles, dejando en el camino los números de grandes leyendas del fútbol británico.

Más allá de los goles, el objetivo de Haaland en esta temporada pasa por ganar la primera Champions League en la historia del Manchester City. Con sus goles y asistencias, el noruego ya metió a los ‘Citizens’ a semifinales, etapa en la que enfrentará a Real Madrid.





