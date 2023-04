No importa si es titular o suplente. Tampoco si le dan 15 minutos o un tiempo entero. De la capacidad goleadora de Julián Álvarez no se puede dudar. Así lo ha demostrado este domingo al ser autor de un espectacular tanto en el partido entre el Manchester City vs. Fulham en el marco de la fecha 34 de la Premier League.

Cuando corrían los 36 minutos de juego en Craven Cottage y el Manchester City ganaba 1-0 con gol de Haaland, el delantero argentino recibió el balón y enganchó un fuerte disparo desde lejos que se coló por la escuadra izquierda. Bernd Leno solo movió la cabeza, incrédulo.

Con este tanto ante Fulham, y con poco más de 2000 minutos disputados, Julián Álvarez alcanzó los 15 goles oficiales con el Manchester City. El campeón del mundo con Argentino no le falla a Pep Guardiola.

El gol de Julián Álvarez vs. Fulham









Manchester City vs. Fulham: lo que viene





Luego de este encuentro, el Manchester City se alista para su próximo desafío en la Premier League. Por la jornada 28 (pendiente), el equipo de Josep Guardiola enfrentará a West Ham United en condición de local en el estadio Etihad. El duelo está programado para el miércoles 3 de mayo a las 2 de la tarde (hora de Perú y Colombia).

Fulham, por su parte, se alista para ser visitante ante Liverpool el próximo miércoles 3 de mayo. El partido, que arrancará a las 2 de la tarde (hora de Perú y Colombia), será la oportunidad para que el club londinense se siga acercando a los puestos de clasificación europea.

Tras intensas semanas de Premier League, el Manchester City encarará ante Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, la ida de las semifinales de la Champions. Los de Guardiola quieren la primera ‘Orejona’ de su historia.





