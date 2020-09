Luis Suárez no irá a Juventus y la posibilidad de que continúe en el fútbol de España, hablando propiamente de Atlético de Madrid, comenzó a crecer con el transcurso de las horas, por lo que ya se habla de un nuevo ‘bombazo’ en LaLiga Santander.

Según dio a conocer Mundo Deportivo, el delantero de FC Barcelona ya tiene acuerdo de palabra con la escuadra albirroja, restando los últimos detalles para que pueda estampar la firma con el elenco dirigido por el ‘Cholo’ Simeone, escuadra que se convirtió en protagonista de Europa en los últimos años.

Luis Suárez es consciente de que no está en los planes de Ronald Koeman, pero su salida de FC Barcelona no será tan accesible como los directivos catalanes plantean, puesto a que el jugador uruguayo espera recibir su salario por el tiempo de contrato que le queda, cosa que en Cataluña no ven con buenos ojos.

Por parte del Atlético de Madrid, se estaría buscando la desvinculación de Diego Costa del equipo, para darle el espacio requerido al ‘Pistolero’ en la escuadra de Madrid.

El DT de Atlético de Madrid habría tenido comunicación con Luis Suárez

Hace unas semanas, según dio a conocer Tiempo de juego, hubo una comunicación directa entre Diego Simeone, director técnico de Atlético de Madrid y Luis Suárez, la misma que no llegó a mayores en su momento.

El citado medio dio a conocer que el entorno de Luis Suárez ofreció al jugador de FC Barcelona a Atlético de Madrid, consultando si es que tenían la posibilidad de cubrir con su salario. El ‘Cholo’ no desaprovechó la ocasión y se habría puesto en contacto con el ‘Pistolero’ para explicarle la situación del elenco ‘Colchonero’.

