Muchos lo consideran como el sucesor de Ronaldo como el mejor '9′ de esta época. Luis Suárez es un verdadero ‘killer’ y su llegada a Barcelona fue lo mejor para su carrera, pues no solo jugó al lado de Lionel Messi, sino que ganó todos los títulos por los que jugó. Sin embargo, siempre le quedará la espinita de no haber levantado la Premier League con el Liverpool.

El delantero ‘charrúa’ llegó en el 2010 a Liverpool tras romperla en el Ajax. Se puso la '7′ y simplemente la descosió. Pero, como sucedía durante esa época en Anfield, ganar grandes títulos no estaba en las posibilidades del cuadro ‘Red’ (y fue así hasta la Champions de la temporada pasada).

El ‘Pistolero’ sufrió ello durante las tres temporadas y media en las que vistió la camiseta roja al compás del ‘You never walk alone’. Marcó 82 goles en 133 partido que disputó, pero nunca pudo alzar la ansiada Premier League.

“Cambiaba todo por ganar la Premier League. Por ejemplo, la Bota de Oro que gané en su momento, por todo lo que significaba”, dijo en una entrevista a ‘OneFootball’.

Sobre la adaptación de Griezmann

Poco antes del duelo ante el Dortmund por Champions, el uruguayo se pronunció sobre el momento que vivía Antoine Griezmann en Barcelona, las dificultades que tenía para anotar y adaptarse al estilo de juego de sus compañeros.

“A medida que pasan los partidos te vas sintiendo mejor. También hay que entender que está jugando en una posición que no era la de él”, dijo en su momento.

MÁS DEL MUNDO DEL FÚTBOL