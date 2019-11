Tema zanjado. Vinicius Junior jugó por última vez el 9 de noviembre contra el Eibar, victoria de Real Madrid por 4-0. Luego, el extremo quedó fuera de las convocatorias ante la Real Sociedad (Liga Santander) y PSG, por la Champions League.

Sin minutos en el equipo de Zinedine Zidane, medios españoles especularon sobre una partida del brasileño en el mercado de fichajes que iniciará en enero. Sin embargo, el DT de la ‘Casa blanca’ ha descartado esa posibilidad.

“No, no se va a marchar, se va a quedar aquí, es de la plantilla. Somos 25 o 26 jugadores. Últimamente no ha jugado mucho, pero va a contar”, declaró Zidane sobre el futuro de Vinicius Junior.

“No es su momento en el sentido que hay otro que entra en la lista y juega, como el caso de Rodrygo. Tiene que estar preparado cuando le toque”, advirtió el francés en la conferencia de prensa previa al partido contra Alavés.

De otro lado, el periódico español Marca desveló que en la interna de la institución siempre tuvieron claro qué harán con el futbolista sudamericano. “Es intransferible. Se queda”, indica el medio deportivo.

Además, la misma fuente recuerda que antes de iniciar esta temporada, Real Madrid y Vinicius desecharon ofertas provenientes de PSG y Arsenal. El club confiaba en la progresión del brasileño en esa campaña.

