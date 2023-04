La premisa de reforzarse para la próxima temporada es uno de los puntos más sonados de Barcelona. El cuadro azulgrana solo espera culminar LaLiga como campeón para enfocare en lo que será el siguiente ciclo. Marcelo Brozovic se asomaba como opción para el mediocampo, pero el rumor ha perdido fuerza en los últimos días por su alto valor y la poca intención del club por desembolsar dinero.

Según el ‘Daily Mail’, el Newcastle estaría dispuesto a poner sobre la mesa 35 millones de euros para conseguir el fichaje de Brozovic, una cantidad que podría ser suficiente para convencer al Inter de Milán a dejar marchar al centrocampista quien no es titular indiscutible.

En el Camp Nou hay otras prioridades para la próxima temporada y las últimas informaciones que llegan desde Inglaterra apuntan a una gran oferta para llevar a Brozovic a la Premier League. Esto también llevaría a los ‘culés’ a solo buscar jugadores libres para aligerar gastos.

A la espera de conseguir ‘Fair Play Financiero’, en el Barça no están dispuestos a pagar tanto dinero por el fichaje de Brozovic y podrían dejar de lado la opción del croata. Además, la opción más latente para ocupar este sector es Ilkay Gündogan quien culmina contrato con Manchester City.





Hubo acercamientos con el jugador

Durante el pasado mercado invernal se especuló con un posible trueque entre Brozovic y Kessie, pero el Barça no estaba por la labor de añadir dinero a la operación como pretendía el Inter y además no tenía ninguna intención de cambiar de aires tras llegar al Camp Nou en verano, por lo que no hubo acuerdo.

Cabe recordar que Kessié llegó al FC Barcelona en el mercado de fichajes de verano en condición de jugador libre. El africano decidió no renovar con el Milan y no le costó un solo euro al presidente Laporta. Por esta razón, fue buscado para este beneficio.





