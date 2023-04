Harry Maguire sigue en boca de todos. Luego de haber sido el villano en la eliminatoria que el Manchester United perdió ante Sevilla, por los cuartos de final de la UEFA Europa League, el defensor inglés continúa siendo el protagonista de las noticias. Esta vez por las declaraciones que ha dado Marcos Rojo. En entrevista con el canal argentino TyC Sports, el defensor de Boca Juniors recordó el tiempo en que compartió vestuario con el central nacido en Sheffield y reclamó al entrenador de ese entonces por la titularidad que le había otorgado.

Según contó Rojo, Maguire le quitó el puesto en el once del United, apenas llegó del Leicester City en 2019. Semejante situación enfureció al argentino, quien fue a reclamar al técnico Ole Gunnar Solskjaer por la decisión que había tomado. El noruego le aclaró las razones.

“En 2019 jugué en la Europa League, pero estaba cabreado con Solskjaer porque, en mi detrimento, puso a Maguire en el once inicial justo acabando de llegar del Leicester City. Al final, gracias a Dios, lo sacaron de la titularidad, esta temporada por Lisandro Martínez “, dijo Marcos Rojo, quien militó siete temporadas en el United.

“Un día fui a su oficina (la de Solskjaer) para decirle que me pusiera de titular o que me dejara salir del club y me dijo que Maguire tenía que jugar a toda costa por el dinero que se había pagado por él. Y estaba cometiendo muchos... Entonces le dije a Solskjaer: “¡Hijo de p*ta, déjame jugar porque este tío no para de c*garla todas todas las semanas!”, agregó.





¿Cuánto le costó Maguire al Manchester United?





La razón que Solskjaer le dio a Rojo sobre el titularato de Maguire obedece al pastizal que el Manchester United se gastó en él para sacarlo del Leicester City. En el verano de 2019, desde Old Trafford desembolsaron nada menos que 87 millones de euros para comprar su pase.

Lamentablemente para el cuadro de la Premier League, el fichaje de Maguire fue un desacierto. El defensor inglés ha fallado en las citas más importantes del equipo, tanto a nivel nacional como internacional. Para tranquilidad de los hinchas, esta sería su última temporada en Old Trafford.

Rojo y Maguire fueron compañeros en el Manchester United desde mediados de 2019. (Foto: Getty Images)





