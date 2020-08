El discurso que ofreció Piqué tras el 8-2 del Bayern, sobre renovar el club en todos los niveles, lo entendió y ejerció hace tiempo Javier Mascherano, quien dejó el FC Barcelona después de ocho temporadas, porque comprendió que su tiempo ya había pasado. El ‘Jefecito’ pide lo mismo a los jugadores de la actual plantilla.

“Cuando vi que comencé a perder terreno, iba a ser muy difícil recuperar ese lugar porque lo había intentado durante el último tiempo y se hacía difícil porque adelante tenía a un jugador que era mejor que yo, y nunca tuve un problema con aceptar que un compañero sea mejor que yo” admitió ‘Masche’ en diálogo con TyC Sport.

Sobre Messi

“Todo lo que sé es por lo que leo y lo que escucho. No he hablado nada con Leo (Messi) y ninguno de los chicos. No es momento de molestarlos para estar sabiendo qué es lo que pasa. Entiendo que hay una crisis deportiva”.

Crisis del club

“La verdad que el club está en ebullición. Es un club donde demanda no solamente resultados, sino mantener un estilo de juego y eso es lo que hoy en día el seguidor del Barcelona, el aficionado está reclamando: volver a sentar las bases de lo que fue el club hace unos años retomando la filosofía que hacía diferente al Barça de otros clubes”.

Koeman, presentado

Ronald Koeman ha asumido este miércoles el cargo de nuevo entrenador del FC Barcelona. En su calidad de presidente del club azulgrana, Josep María Bartomeu ha sido el responsable de darle la bienvenida ante los medios al estratega neerlandés.

Koeman había estado dirigiendo la selección nacional de Holanda y estaba contratado hasta el 2022. Guió al equipo al segundo puesto en la Liga de Naciones el año pasado y se aprestaba a dirigirlo en la Eurocopa de este año antes de que el certamen fuese aplazado debido a la pandemia de coronavirus.

