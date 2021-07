Firmó por cinco temporadas por el club en el que soñó jugar desde niño. Sin embargo, nunca lo presentaron de manera oficial, solo jugó un cuarto de hora y le avisaron de su despido por correo electrónico. Matheus Fernandes, uno de los ‘sacrificados’ por Joan Laporta para cuadrar las finanzas del FC Barcelona, rompió su silencio y contó, decepcionado, cómo se dio su salida del club azulgrana.

“Estaba en casa, salía con mi esposa, recibí un mensaje del personal del club preguntando si tenía la misma dirección de correo electrónico, lo confirmé y luego lo recibí. No entendía, se lo envié a mi gerente y abogado. Dijeron que era mi despido. Pasó algún tiempo y mi nombre estaba en la prensa. Sin conversación, nada, ni siquiera me llamaron para decir hola y adiós”, dijo a ‘Globo’ el nuevo jugador del Palmeiras.

“No sé qué hizo la directiva. No cuesta nada, llama para hablar, creo que es muy poco profesional. Estuvo mal, fue feo por parte del club. Ni siquiera sé cómo sucedió, se lo dejo a mis abogados”, añade.

Era su sueño de toda la vida

“Siempre tuve el sueño de pequeño de jugar en el Barcelona. Cuando llegué allí, no me trataron como a un futbolista. Se lo dije al director, que no me trataba como a un jugador profesional del Barcelona. Independientemente de ganar mucho, poco, si se hizo esto o aquello, soy jugador del Barcelona”.

No tuvo presentación

“Quería que me tratasen por igual. Los otros fichajes tuvieron una presentación y yo no. Estaba un poco molesto. Viéndolo desde fuera pensé una cosa y cuando llegué allí me trataron diferente”.

“Conozco mi potencial. No es el club el que va a empañar mi carrera. Voy a trabajar en Palmeiras, entrenar duro y jugar fuerte. Aún quedan muchas cosas por suceder, puedo convertirme en un ídolo del Palmeiras”.

