Alarma culé: De Ligt duda de su fichaje por Barcelona y lo reveló con tremenda declaración

El fichaje de Matthijs de Ligt al Barcelona es de lo que se habla este martes en tierras europeas. La cadena española Catalunya Radio ha indicado que entre los culés y el cuadro holandés del Ajax hay un acuerdo por 75 millones para que el jugador se marcha el Camp Nou. Sin embargo, faltan definir detalles con el defensa, quien ha puesto en vilo a la mayoría de los hinchas azulgranas.

Ante este panorama sobre el posible futuro de Matthijs de Ligt con la camiseta del Barcelona , ha sido el mismo jugador el que ha hablado para el diario Mundo Deportivo. Sabe que bien puede ponerse la camiseta culé para la próxima temporada, pero por su cabeza pasan varios factores que condicionarían su continuidad en Holanda o traspaso a otro club que no sea el catalán.

"Creo que quizás aún no es el momento (de firmar por el 'Barza'). La verdad que es algo que tengo que meditar bien y que lo voy a decidir durante mis vacaciones", fue lo que sostuvo en un primer momento De Ligt al citado medio. De esta manera, apuntó que su respuesta final no se daría en los días más próximos.

Asimismo, respondió sobre la dura competencia que tendría en el Camp Nou con Piqué, Lenglet y otros jugadores. "Hay grandes defensas, pero la competencia no es algo que me asuste. Es lógico que en un gran equipo hayan buenos jugadores. No sé cuándo voy a resolver esto, pero voy a tomarme mi tiempo. El dinero no es problema", añadió.

Además, habló del encuentro que tuvo con Cristiano Ronaldo en plena final de la UEFA Nations League (le dijo que si quiere ir a Juventus) y confesó que "yo tengo que escoger mi propio camino". Matthijs de Ligt la tiene más que clara de cara a la campaña 2019-20.

