El japonés Takefusa Kubo fue uno de los jugadores del Mallorca que más se robó la atención en el duelo ante Barcelona por la fecha 16 de LaLiga Santander. Fue de los más destacados del equipo balear, pero no se libró de los pitos de miles de hinchas en el Camp Nou.

El cuadro mallorquinista había advertido que no se presentaría entregado, sino dispuesto a plantar batalla. Asustó en determinados momentos al principio e incluso cuando acortó distancias dos veces. Los de Vicente Moreno, con un buen Take Kubo no tuvieron opciones ante Leo Messi y compañía pese a los tantos del croata Ante Budimir.

El coliseo azulgrana le demostró a Kubo que la decisión de fichar por Real Madrid tras formarse en La Masia, no ha gustado nada entre la afición. Sin embargo, para el delantero asiático, el gesto de los ‘Culés’ es comprensible.

“Esa decisión es del público. Yo tomé mi decisión y ellos están en su derecho de pitarme, creo que lo merezco, aunque había gente que también aplaudía y eso me dio ánimos”, dijo Kubo a los micrófonos de Movistar tras la derrota del Mallorca en feudo azulgrana.

“Ellos te miran como un rival, no como a un chico de 18 años que lo puede estar haciendo más o menos bien. Yo estoy contento por eso. Por suerte pude disputar los 90 minutos. Hice todo lo que pude, pero no fue suficiente”, agregó el joven jugador.

Take Kubo fichó por el Real Madrid tras varios años en la cantera del Barcelona. Sin embargo, ante la necesidad de ganar minutos y consolidarse en la liga española, los blancos lo cedieron una temporada al Mallorca. Se espera que regresa a Valdebebas para el 2020-2021 para ganarse un puesto definitivo en el equipo merengue.

