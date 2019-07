Barcelona celebra: Neymar se declara en rebeldía en PSG y toma medida extrema para su fichaje

Neymar no se ve con otra camiseta que no sea la del Barcelona para la próxima temporada. Si bien es cierto que el crack brasilero se fue por la puerta falsa del Camp Nou hace dos años luego que PSG pagara su cláusula de rescisión (222 millones de euros), se arrepiente de fichar por el cuadro parisino, sobre todo porque su actual club no ha dado pelea en las últimas Champions League. A nivel local sí lo ganó todo, pero en la Copa de Europa dejó mucho que desear.

Es por ello que los destinos del Barcelona y Neymar están cerca de tomar el mismo camino. El más, el atacante tiene la firma decisión de jugar otra vez con Lionel Messi al lado y se ha declarado en rebeldía en el cuadro francés. Así lo asegura este lunes el diario catalán Sport a través de su edición impresa y digital.

El citado medio menciona que por la cabeza de Neymar no pasa regresar a Francia ni siquiera para conversar con los directivos del elenco galo, entre ellos el presidente Nasser Al-Khelaïfi. Ya le ha transmitido este mensaje al Parque de los Príncipes para que negocien de una vez su traspaso al 'Barza'. "De Brasil al Barcelona sin escalas", es lo que señala.

Este 8 de julio, el conjunto galo tiene previsto empezar su pretemporada bajo las ordenes del técnico alemán Thomas Tuchel. 'Ney' está citado al campo de entrenamiento del club, pero en España apuntan que no iría ni por asomo. Las próximas semanas son claves para definir su futuro en la campaña 2019-20.

Neymar no juega la Copa América 2019 con la Selección de Brasil por lesión, pero estará este martes en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte para las semifinales entre su país y la Selección de Argentina. El ex Barcelona tiene fe en que su cuadro pase a la final, a la espera del ganador del choque entre Perú y Chile en Porto Alegre.

► Godín fue anunciado como flamante fichaje de potencia europea

► Tevez reveló que apostó por Uruguay en la Copa América

► Conoce cuánto pagan las casas de apuestas en el Argentina vs. Brasil

► Chile se quejó por hotel donde concentró previo a choque ante Perú