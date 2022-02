Empieza a recuperar efectivos. Las buenas noticias continúan en el Camp Nou, tras la brillante victoria en LaLiga Santander (4-2) ante el Atlético de Madrid el domingo. La plantilla del Barcelona se ejercitó este lunes en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con la novedad del defensa Eric García, que empezó a trabajar con el grupo.

El central catalán, que se lesionó en el bíceps femoral de su pierna derecha ante el Granada y se le pronosticaron unas cinco semanas de baja, encara ya el tramo final de su recuperación, y todo apunta a que estará disponible para el partido del próximo domingo ante el RCD Espanyol.

Una buena noticia para el técnico azulgrana, Xavi Hernández, pues el equipo está mermado de efectivos en el eje de la zaga, ya que tiene a Samuel Umtiti y Clement Lenglet también lesionados.

Los azulgranas cerraron el mercado de fichajes con las incorporaciones de Dani Alves, Ferran Torres, Adama y Aubameyang. Estos cuatro más el regreso de Eric dan al técnico azulgrana muchos más recursos.

Xavi Hernández dirigió esta mañana una sesión recuperación con todos los disponibles donde, como ya es habitual el día postpartido, los titulares se ejercitaron a menor intensidad que el resto de sus compañeros.

El Barça disfrutará ahora de un día de descanso y el próximo miércoles volverá al trabajo para empezar a preparar, en las instalaciones de Sant Joan Despí, el derbi liguero del próximo domingo contra el Espanyol.

El análisis de Xavi

En conferencia de prensa, el de Terrasa hizo un análisis completo del triunfo azulgrana en Les Corts y aprovechó el momento para zanjar los dimes y diretes con Diego Simeone, técnico del cuadro rojiblanco.

“Lo hemos hecho muy bien, hemos hecho un partido excelente en la primera parte. Ha sido un partido muy completo del equipo, necesitábamos una victoria así ante un equipo ‘grande’, también la afición”, explicó el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Preguntado por qué le parece que Simeone haya dicho que el Barça no ha sido superior táctica y futbolísticamente, el entrenador azulgrana no quiso entrar en polémicas: “Simeone entiende el fútbol de otra manera, hay 200.000 maneras de jugar a fútbol y todas son lícitas. No hay ningún pique. Él se siente cómodo cuando su equipo no tiene el balón y a mí, si me pasa esto, estoy sudando en la banda”.

