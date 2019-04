¡Es el más importante! La respuesta de Valverde sobre 'guardar' a Messi ante Villarreal

Luego de la polémica que se armó por alinear o no a Lionel Messi en el partido de este martes ante Villarreal -con LaLiga casi asegurada- Ernesto Valverde, en rueda de prensa pensando el partido del sábado ante el Atlético de Madrid y en el Manchester United por Champions, aseguró que "no hay lugar idóneo para dosificar" al argentino.

"Nunca hay un escenario idóneo para dosificar a un jugador como Leo. Pero ya lo veremos este martes. Le damos mucha importancia al partido. Mucha gente tiene puesta la vista contra el Atlético, pero los tres puntos de mañana, en cierta manera, son como los del Atlético", aseguró el DT 'Colchonero' en la previa del partido en el Estadio de La Cerámica.



Y es que el técnico sabe que el 'Submarino amarillo' no será fácil. "Está abajo en la tabla, pero ha hecho muy buenos partidos con los equipos punteros de LaLiga: con el Sevilla, el Real Madrid, el Atlético. Está en cuartos de final de la Europa League. Y normalmente nos cuesta ganarle. Estamos en esa fase, quedan 9 jornadas, en la que cada partido es una especie de final para todos", respondió en conferencia.



Al ser consultado por los fichajes que podrían llegar la próxima temporada, en especial, la del francés Antoine Griezmann, el azulgrana dijo que "ni a nosotros ni al Atlético nos desestabiliza que se hable de él. Y se hablará también de otros jugadores. Estamos acostumbrados, nosotros y el Atlético de Madrid".



Los ojos están puestos en LaLiga, pero el Barcelona no quita la vista de otro de sus objetivos: la Champions League. "Históricamente, el Barça cuando ha ganado la Champions ha ganado LaLiga. La Champions motiva a la afición, a los jugadores... pero no se nos escapa que puede traicionarte en cualquier partido que no enfoques bien o en 15 minutos. LaLiga te marca desde el primer minuto hasta el último. La forma de estar en los otros torneos es estar en el campeonato doméstico. Para mí LaLiga es fundamental", concluyó.

