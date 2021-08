El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, se ha erigido en portavoz de la actualidad deportiva del equipo y ha puesto en la rampa de salida a Umtiti y Pjanic, que tienen “muy complicado” jugar, mientras que ha defendido a Braithwaite y Coutinho y ha calificado de “decepción” lo que sucede con Ilaix Moriba, apartado porque su entorno prefiere el dinero a jugar.

“Nos sobran jugadores. Si contamos a los que tenemos con lesiones, como Dembélé, Agüero, Mingueza y Ansu Fati, pues hay demasiados jugadores. Umtiti y Pjanic tienen muy complicado tener minutos, la decisión final es del jugador pero tienen una situación complicada, sí”, manifestó en rueda de prensa, antes de medirse al Athletic Club.

Así, confirma en público que no cuenta ni con el central ni con el centrocampista, que no han entrado en las dos primeras convocatorias para LaLiga Santander.

Se queda con Braithwaite y ‘guiño’ a Coutinho

Situación contraria a la de Martin Braithwaite, que parecía estar también en la rampa de salida pero, la lesión de Agüero y su doblete ante la Real Sociedad, pueden haber cambiado la situación.

“Si hay un interés por un jugador, lo escuchamos. Pero creo que Martin es un jugador que nos va muy bien, juega en diferentes posiciones arriba y demostró el otro día que es importante. Siempre he dicho que me encanta trabajar con él, es un jugador muy disciplinado, acepta su rol de no jugar siempre; es perfecto. Por mí tiene que quedarse”, aseguró.

Y también cuenta con Coutinho. “Philippe está fuera porque necesita una semana más de entrenar con el grupo antes de volver. Cuento con él, puede ser importante para el Barça. Ha tenido una lesión que duró más de lo esperado pero de verdad que sí que cuento con Coutinho para esta temporada, sí. Hemos perdido goles con Messi, hay que buscarlos en otros jugadores y Coutinho es uno de ellos”, reconoció.

