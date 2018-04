El último martes, en empate entre Barcelona y Celta de Vigo (2-2) , Ernesto Valverde decidió salir al campo de Balaídos con un once que no tenía ningún jugador formado en La Masía, hecho que no sucedió en Can Barça hace 16 años.



Lo que hizo el entrenador de los azulgranas llamó la atención de todos y también invitó a reflexionar sobre si se están haciendo bien las cosas en la fábrica de talentos del Barcelona. No se puede negar que siguen saliendo jugadores, pero no encuentran espacio en el primer equipo.



De hecho, en los últimos años el Barcelona ha sido como una cárcel sin candado donde los jugadores que no se convirtieron en titulares decidieron buscar un futuro en otro lado. En la siguiente galería te presentamos en once ideal con los cracks que se fueron.