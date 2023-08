La nota trágica del primer día de octavos de final de la Copa Libertadores 2023 se vivió en La Paternal. En el empate a un gol entre Argentinos Juniors y Fluminense, Marcelo Vieira provocó una terrible lesión en Luciano Sánchez luego de pisarle la pierna. La escalofriante escena terminó en una tarjeta roja al defensor brasileño por parte del árbitro chileno Piero Maza. Totalmente justificable, aunque para Fernando Diniz, entrenador del cuadro carioca y también de la selección de Brasil, la expulsión fue un “absurdo”. El preparador del ‘Flu’ quedó completamente indignado.

“Para mí la expulsión de Marcelo es absolutamente un absurdo, una locura. ¿Qué hacía Marcelo?”, comenzó explicando el técnico brasileño en conferencia de prensa tras el 1-1 del duelo de ida de Copa Libertadores en el estadio Diego Armando Maradona.

“Haré una metáfora. Para mí es lo mismo que cuando hay alguien conduciendo por la avenida, se pasa el semáforo en verde, y es culpa del conductor. Marcelo regateaba y no tenía dónde poner el pie”, agregó Diniz para defender la acción del exjugador del Real Madrid.

“Todos están tristes por lo que le pasó al jugador. Eso es una cosa. Lo segundo es que la expulsión estuvo absolutamente mal. Hasta por la reacción de Marcelo. No fue su intención. No había ningún lugar para que Marcelo pusiera el pie. ¿Cómo lo expulsan? Nadie pateó a nadie. Fue absolutamente para estropear el juego. No hay forma de aceptar la expulsión de Marcelo”, agregó.

¡Conmoción! Luciano Sánchez sufrió una grave lesión y Marcelo se desmorona al verlo. (Video: ESPN)





¿Cuánto tiempo estará Luciano Sánchez fuera por lesión?





El lateral del Argentinos Juniors sufre una luxación de rodilla izquierda, según el parte médico del club emitido después de la lesión que sufrió en la Copa Libertadores. Aunque el jugador aún debe pasar por el quirófano para concretar más detalles sobre su recuperación, se estima que podría estar entre ocho meses y un año fuera de los terrenos de juego.

El propio Marcelo, consciente de la gravedad del hecho, rompió a llorar sobre el césped y, después del encuentro, acudió al vestuario local para interesarse por el estado de su rival.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, publicó posteriormente en su cuenta de Twitter.





Luciano Sánchez podría estar de baja un mínimo de ocho meses por luxación de rodilla. (Foto: EFE)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR