Se hará más pronto de lo esperado con el fin de reducir plazos de recuperación. El delantero francés del FC Barcelona Ousmane Dembélé será intervenido el próximo 28 de junio, en Turku (Finlandia), de la desinserción que sufre en el tendón del bíceps de la rodilla derecha, ocasionada durante la disputa de la Eurocopa con su selección, según informó este miércoles la entidad azulgrana.

La operación correrá a cargo del doctor Lasse Lempainen, traumatólogo especialista en este tipo de lesiones, bajo la supervisión de los servicios médicos del club catalán.

Será tras la intervención cuando se determinará con mayor exactitud el período que el internacional francés estará de baja, que podría ser de unos cuatro meses según avanzó el diario ‘L’Equipe’.

Dembélé había participado -saliendo desde el banquillo- en los dos primeros compromisos de Francia en la Eurocopa y se retiró lesionado en el segundo de ellos, el que se disputó el pasado sábado en Budapest, contra Hungría.

El jugador parecía haber dejado atrás su drama con las lesiones -ha tenido once desde que llegó al Barça- en la primera temporada de Ronald Koeman en el banquillo, en la que disputó un total de 44 partidos y marcó 11 goles. EFE

Está destrozado

Tras conocer la gravedad de su lesión, Dembélé se pronunció en redes sociales y lamentó el hecho de perderse lo que resta de la Eurocopa. Sin embargo, dejó en claro que cuando a las canchas, lo hará más fuerte que antes.

“Como habrás leído o escuchado aquí y allá, es hora de que deje el equipo francés. ¡Es solo un adiós como dicen! Volveré aún más fuerte, como siempre lo he hecho. Los obstáculos me hacen crecer. Las semanas de entrenamiento y superación nos han unido como nunca. Este grupo es fuerte y lo sé. ¡Todos nos conocemos! Desde ahora me he convertido en el primer seguidor de los ‘Bleus’”, publicó Dembélé en Instagram.

