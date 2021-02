No es casualidad que Pedri González evoque esos destellos de exquisita brillantez en la creación de jugadas que los aficionados del Barcelona han estado añorando desde los días de Andrés Iniesta.

El español de 18 años que disfruta de una excelente primera temporada en Barcelona creció absorbiendo todo el Iniesta que pudo encontrar, viendo partidos en el club de fans que fundó su abuelo en la isla de Tenerife y reviviendo los momentos más increíbles de su ídolo. En Internet.

“Siempre amé a Iniesta y su forma de jugar al fútbol, por cómo se comportaba tanto dentro como fuera del campo”, dijo Pedri a The Associated Press en una videollamada reciente. “Ha sido mi referencia y he tratado de imitarlo”.

El parecido en el estilo de juego y la conducta es asombroso. Como Iniesta, Pedri es sedoso con el balón en los pies, con sus regate y pases en espacios reducidos. También comparte la frialdad del grande de España bajo presión y transmite una calma similar a la hora de tomar decisiones con el balón en una fracción de segundo.

Pedri ha marcado tres goles esta temporada, pero son sus pases y su juego de pies con el balón lo que lo ha diferenciado. Dos veces esta temporada, Pedri ha producido movimientos sin mirar con la parte posterior del talón para hacer rodar la pelota hacia atrás y preparar a Lionel Messi para los goles. Esos momentos de majestuosidad atraen instantáneamente comparaciones con Iniesta, quien envió a Pedri un mensaje alentándolo a seguir trabajando duro cuando ingresó al club.

“La verdad es que algo debe haberse quedado”, dijo Pedri. “Creo que he visto todos los videos de (Iniesta) en YouTube. Nunca me perdí un juego suyo, así que supongo que algo desaparece.

Pedri es admirador de Iniesta. (Foto: Agencias)

Pedri le da crédito al entrenador Ronald Koeman por su franqueza cuando habló poco después de que ambos llegaran al Barcelona el año pasado.

“Un día me hizo a un lado y me dijo que no sabía mucho de mí, que apenas me había visto jugar y que tendría que mostrarle lo que puedo hacer en los entrenamientos”, recordó Pedri. “Saqué motivación de eso. Sabía que tenía que trabajar tan duro como cualquiera para ganar mi lugar “.

A Koeman le debe haber gustado inmediatamente lo que vio de Pedri. Mientras que el holandés ha jugado con su alineación titular, Pedri es el único recién llegado del que el entrenador no puede prescindir.

Pedri lidera al Barcelona en apariciones. Koeman lo probó en todas las posiciones de centro del campo y de ataque excepto de delantero hasta que optó por alinearlo junto a Frenkie de Jong en el interior de su mediocampo.

“Pedri está mostrando un nivel de madurez más allá de sus años”, dijo Koeman después de que Pedri anotó un gol y ayudó a Messi a otro en la victoria por 3-2 en el Athletic de Bilbao el 6 de enero.

La química de Pedri en el campo con Messi tiene a muchos fanáticos del Barcelona esperando que él pueda ayudar a convencer al gran argentino de quedarse en el club que está considerando dejar después de 20 años llenos de títulos. Pedri, sin embargo, dijo que aunque espera que Messi no se vaya, es suficiente con jugar y aprender del mejor jugador de todos los tiempos del club.

“(Messi) da consejos muy valiosos, sobre cómo hay que mantenerse concentrado, sobre cómo jugar en los espacios entre las líneas defensiva y del mediocampo”, dijo Pedri. “Ya sea que se quede o se vaya, no me involucro en eso. Esa es su decisión y lo único que podemos hacer es ayudarlo mientras esté aquí, y esperamos que sea por muchos años más “, finalizó.

Con información de AP.