El Barcelona lo quiere sí o sí, pero el PSG se desiste a venderlo. Nasser Al-Khelaifi no vende jugadores, pareciera que no le gusta hacerlo. Si un futbolista quiere marcharse, y es de su interés, negocia con él un nuevo contrato. Si no le gusta, prefiere mandarlo a la ‘congeladora’ como lo que había hecho con Ben Arfa o Jesé, algunos casos en el pasado. Ahora, con Adrien Rabiot en medio de la ficha del Barcelona, el presidente parisino la lanzado una oferta.



De acuerdo a Paris United, el mandamás del PSG le ha ofrecido una renovación de contrato a Rabiot con un aumento salarial de medio millón de euros. Con ello, el jugador, que no fue convocado por Didier Deschamps para el Mundial de Rusia 2018, pasaría a ganar seis millones de euros por temporada. No se sabe cuál es la propuesta del Barcelona, pero lo cierto es que los catalanes le prometen un lugar en el primer equipo, a diferencia de en París.



Según medios franceses, Nasser Al-Khelaifi se encuentra interesado en la ficha de N’Golo Kanté, aunque el Chelsea se desiste de venderlo en esta temporada. Pasa lo mismo que con Thibaut Courtois y Eden Hazard con los rumores al Real Madrid. El mercado de fichajes aún no se define por completo, por lo que puede haber más sorpresas en el camino.



El presidente del PSG habría hablado con la representante y madre de Rabiot, Veronique, para convencer al jugador de que continúe con el proyecto, aunque con 23 años de edad, el jugador considera que debería ser titular en un equipo top de Europa. ¿Qué pasará al final?