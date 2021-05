El Fútbol Club Barcelona volvió a darse un duro golpe contra la realidad tras empatar 0-0 ante el Atlético de Madrid este sábado por la fecha 35 de LaLiga Santander el Camp Nou. A pesar de que el resultado ha dejado al equipo de Ronald Koeman con pocas chances de alcanzar el título, Gerard Piqué todavía se ve con opciones pese a no depender de sí mismos.

“Sabemos la situación en la que estamos, en la que no dependemos de nosotros, pero vistos los resultados de esta temporada, creo que es una Liga que sigue estando abierta. Queda mucho, tres partidos son muchos”, indicó a Movistar+ tras no ganar el encuentro que les podía poner líderes.

El catalán admitió que esperaban “que el resultado fuera mejor”, pero que generaron las ocasiones suficientes para ganar al Atlético de Madrid, “quizá el mejor equipo de LaLiga” defensivamente.

“En la primera parte ha habido fases en las que ellos han tenido alguna ocasión mas, pero en líneas generales ha sido un partido muy competitivo en el que podría haber ganado cualquiera”, indicó.

Piqué lamentó no haber marcado las dos ocasiones más claras de su equipo, en botas de Messi y Dembélé, aunque aceptó que el Barça no depende de sí mismo porque en otras fases de la temporada no ha “hecho los deberes”.

“Es cierto que el Real Madrid ganando los cuatro partidos que le quedan es campeón, pero me gustaría saber si alguien ha ganado cuatro seguidos este año”, concluyó, tras recordar que “a los grandes les está costando mantener la regularidad”.

Tras este empate ante el Atlético de Madrid, Barcelona enfrentará el próximo martes al Levante. Las dos últimas fechas las disputará ante Celta de Vigo como local y Eibar en condición de visita.





