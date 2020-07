LaLiga Santander le pasó factura. Según el programa deportivo español ‘Jugones', el FC Barcelona tiene decidido destituir del cargo de entrenador a Quique Setién el próximo domingo y nombrar en su lugar a Francisco Javier García Pimienta para encarar la Champions League en agosto.

Tras la reunión que sostuvo con Setién horas después de perder LaLiga, el presidente Bartomeu decidió que es mejor cesar al de Santander antes de terminar la temporada sin título alguno. La idea del mandamás azulgrana es despedirlo luego del partido ante el Alavés este domingo en Mendizorroza.

La citada fuente apunta que el Barcelona nombrará a García Pimienta, DT del filial, como el reemplazante de Setién para afrontar el partido de octavos de final de Liga de Campeones ante el Napoli. No obstante, no se descarta otro cambio de entrenador para el inicio de la temporada 2020-21.

Y es que a Josep María Bartomeu se le pasa por la cabeza ofrecerle, nuevamente, el cargo de entrenador a Xavi Hernández. Si bien el de Terrasa tiene contrato con Al-Sadd hasta junio de 2021, existe una cláusula que le permite salir antes del fin del vínculo.

Como se recuerda, Xavi Hernández fue uno de los profesionales buscados por la dirección deportiva para reemplazar a Ernesto Valverde.

“Yo tengo claro que quiero volver al Barcelona, me hace mucha ilusión. Igual años atrás podía darme cierto respeto, pero ahora que ya me he visto entrenando creo que puedo aportar cosas a los jugadores. Pero les dejé claro que yo me veía en un proyecto que empezara de cero, y en el que la toma de decisiones fuera mía”, declaró a La Vanguardia en abril.





TE PUEDE INTERESAR