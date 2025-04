El FC Barcelona está muy cerca de volver a unas semifinales de Champions League, una instancia que no alcanza desde la temporada 2018/19. El equipo catalán viaja a Alemania con una ventaja sólida de 4-0 sobre el Borussia Dortmund, luego de una actuación dominante en Montjuic, donde Robert Lewandowski fue la gran figura con un doblete que lo reafirma como uno de los mejores delanteros del continente y eso lo ha sabido destacar su entrenador que ha llevado los elogios hasta otro nivel.

El conjunto dirigido por Hansi Flick mostró su mejor versión en el partido de ida, con un juego vertical, presión alta y una contundencia que dejó sin respuesta al cuadro alemán. El resultado no solo les da tranquilidad para el duelo de vuelta, sino que también ilusiona a los hinchas culés con la posibilidad real de pelear por el título continental.

Una de las claves del éxito azulgrana ha sido el renacer futbolístico de Robert Lewandowski. El delantero polaco, que enfrentaba a su exequipo, se encargó de marcar diferencias desde el primer minuto. Sus dos goles no solo sellaron la goleada, sino que le permitieron alcanzar los 40 goles en la temporada por octava vez en su carrera, una cifra que muy pocos en la historia han logrado de manera tan constante.

Ante este contexto, el técnico ‘blaugrana’ no dudó en elogiar a su delantero estrella. En conferencia de prensa previa al partido de vuelta, el alemán destacó el impacto de Lewandowski y lo comparó incluso con Cristiano Ronaldo no solo por su calidad profesional si no también por otros aspectos claves en su físico.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona habló en la previa de la definición de Champions League. (Photo: AFP)

“Cuando juegas a este nivel a esta edad... por un lado, se trata de su condición física, y por otro, se cuida mucho. Al igual que Cristiano Ronaldo, tiene una estructura física increíble. Es muy profesional y controla todos los factores para ofrecer un rendimiento óptimo.”, expresó en conferencia de prensa.

En caso de sellar la clasificación, Barcelona enfrentará en semifinales al ganador de la llave entre el Bayern Munich y el Inter de Milán, que llega con marcador abierto. Una hipotética semifinal ante los alemanes reactivaría algunos recuerdos pasados que los ‘culés’ ya han sabido resarcir pero que igual genera altas expectativas.

Esta posible clasificación también es un respiro para la institución catalana, que ha atravesado años turbulentos a nivel deportivo sobretodo en esta cita continental. Volver a ser protagonista en Europa supone no solo una mejora en imagen y prestigio, sino también una inyección económica clave para su reestructuración.

Con goles de Raphinha, Lamine Yamal y un doblete de Robert Lewandowski, FC Barcelona aplastó 4-0 a Borussia por la ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League 2024/25. | Crédito: fcbarcelona.es

