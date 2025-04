Melgar llegó al Estadio Monumental con una estrategia clara: conseguir la ventaja lo más pronto posible y a partir de ahí neutralizar las virtudes de Universitario de Deportes, las mismas que se ponen de manifiesto con mayor énfasis cuando juegan de local. Si bien los rojinegros lo consiguieron gracias al gol madrugador de Kenji Cabrera, la historia cambió en la etapa complementaria y terminaron sometidos hasta perder por 4-1.

Según lo establecido por Walter Ribonetto, Melgar consiguió obstaculizar el mediocampo de Universitario y privarle de la claridad que suele tener Rodrigo Ureña, ubicando a Tomás Martínez a sus espaldas e igualando la cantidad de jugadores en dicha zona. A pesar de que la ‘U’ tuvo algunas chances de gol, el ‘Dominó’ se marchó al descanso con la ventaja en el bolsillo.

Ya en la etapa complementaria, Universitario tuvo la fortuna de encontrar el empate casi de manera instantánea, provocando un excesivo repliegue de Melgar. Conforme transcurrían los minutos, los locales no solo se adueñaron de la posición del balón, sino también del dominio territorial de las acciones. Así pues, no fue casualidad que Jairo Concha decretara la remontada a pocos minutos de haber ingresado.

Walter Ribonetto tiene contrato con Melgar por toda la temporada 2025. (Foto. Getty Images)

El doblete de José Rivera solo fue la estocada final sobre un equipo mermado y que no halló las respuestas para sobreponerse ante la avasallante superioridad de su rival. Walter Ribonetto tampoco encontró soluciones en el banquillo de suplentes, quedándose corto para al menos intentar que el marcador no fuera tan abultado.

Ya en frío, Ribonetto trató en explicar lo sucedido en conferencia de prensa: “El plan de partido que habíamos trabajado el primer tiempo había funcionado: neutralizar la fase ofensiva de Universitario; no pasaba nada, estaba controlado. Las acciones que tuvieron en proximidad fueron controladas por nuestros defensores o eran erróneas. El segundo tiempo cambió. Nos convirtieron el empate apenas comienza el segundo tiempo y no pudimos hacer pie”.

Asimismo, el estratega argentino reconoció que Universitario sacó a relucir toda su jerarquía en el segundo tiempo y eso pesó en el desenlace del encuentro. “Duele el resultado, no la forma porque se puede perder con un rival de esta magnitud. Reconozco que el lugar tiene jerarquía. Nosotros lo habíamos controlado, ellos tienen jerarquía en el segundo tiempo. Perdimos el invicto, es un partido, se puede perder”, acotó.

Melgar llegaba como líder invicto y solo había recibido tres goles en todos los partidos previos a enfrentar a Universitario. No obstante, ese bloque defensivo se hizo trizas en un solo encuentro y recibió cuatro tantos en el Monumental. Ribonetto sabe que tiene que corregir si quiere competir en los dos torneos que tiene por delante: la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

“Ahora tenemos el día viernes (ante Garcilaso), vamos partido a partido. El torneo local no lo vamos a dejar de lado, la copa tampoco la vamos a dejar de lado. El recambio, tener competencia es difícil para todos los equipos. Ahora haremos el análisis. No me gustó la forma del segundo tiempo. Corregiremos eso”, sentenció el técnico de 50 años.

Melgar registró su primera derrota en la Liga 1 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo volverá a jugar Melgar?

Luego de perder por 4-1 a manos de Universitario, Melgar volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Deportivo Garcilaso, en el duelo correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 18 de abril desde las 3:00 p.m. y se disputará en el Estadio Monumental de la UNSA.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

