Si ya tenía suficiente con verse obligado a presionar para que lleguen los fichajes y pueda completar su plantilla, este jueves se confirmó un nuevo dolor de cabeza para Xavi Hernández. Según el último parte médico revelado por el FC Barcelona en sus medios oficiales, Ronald Araújo padece una lesión en el bíceps femoral y podría estar ausente de los terrenos de juegos por alrededor de un mes, lo que también implica que no esté listo para las Eliminatorias para el Mundial de Norteamérica 2026.

Todo esto sucedió en el último entrenamiento, por lo que el uruguayo quedó totalmente descartado para el partido de este fin de semana ante el Cádiz en Montjuic. “Ronald Araújo se ha producido una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad”, se lee en el escueto comunicado del Barça.

Esta lesión del internacional ‘charrúa’ llega justo cuando Xavi había confirmado que no había otro con su nivel para el puesto de lateral derecho. En el último encuentro frente al Getafe, a pesar del desastroso 0-0 final, el futbolista de 24 años fue uno de los mejores del equipo, gracias a su despliegue y sus constantes desdobles por el sector diestro.

Entre las opciones que tiene Xavi para suplir la ausencia de Ronald Araújo, están las de usar a Jules Koundé en su posición o volver a reciclar a Sergi Roberto desde el mediocampo hacia el lado derecho. Sea cual sea la decisión final del entrenador catalán, es evidente que dicho flanco quedará bastante descubierto ante cualquier arremetida del rival.

Aunque en el comunicado del FC Barcelona no se específica el tiempo de baja para el jugador que salió de Boston River, se verá obligado a pasar por un tiempo de recuperación de entre tres a cuatro semanas. Esto quiere decir que no solo se perderá los partidos por LaLiga, sino también los que tiene programados la Selección de Uruguay en las Eliminatorias para el Mundial del 2026.

Así pues, Xavi no contará con Araújo para los partidos ante el Cádiz en Montjuïc, el Villarreal en La Cerámica y Osasuna en El Sadar. El director técnico 43 años tiene un lío momentáneo, pero seguramente espera que no se agrave para que su plantilla no se debilite más mientras llega algún posible fichaje que está en carpeta.

Ronald Araújo tiene contrato con el FC Barcelona hasta junio del 2026.





¿Cuándo volverá a jugar el FC Barcelona?

Luego de empatar sin goles con el Getafe en su estreno liguero, el FC Barcelona volverá a jugar este fin de semana cuando reciba al Cádiz por la segunda jornada de LaLiga 2023-24. Dicho compromiso está pactado para este domingo 20 de agosto desde las 12:30 p.m., se disputará en el estadio Olímpico Lluís Companys y será transmitido en exclusiva por las señales de ESPN y Star para toda Latinoamérica.





