Barcelona vive un momento sombrío en LaLiga Santander 2020. Tras caer por la mínima diferencia ante Atlético Madrid en su visita al Wanda Metropolitano, el equipo de la Ciudad Condal se ubica en la décima posición del campeonato.

Son nueve puntos los que separan al equipo de Ronald Koeman de la punta. Sin embargo, el estratega neerlandés señaló que confía en sus dirigidos para afrontar esta situación. Aunque resaltó que hay cosas que deben mejorar.

“No estoy preocupado por el campeonato. Como cualquier entrenador soy el responsable. Sabemos que hay que mejorar los resultados y hay que confiar en los jugadores que tengo. Debemos mejorar en ataque o en defensa. Sabemos que necesitamos una serie de partidos ganados”, agregó el DT neerlandés.

“Los jugadores están trabajando bien, pero queremos mejores resultados. En principio hemos hecho el máximo. Después hemos tenido dos oportunidades muy claras de empatar el partido. Siempre cuesta, sabemos que el Atlético defiende muy bien. El gol ha sido fallo nuestro, no es bueno y no puede pasar”, agregó.

Gerard Piqué tuvo que dejar el campo de juego a los 62 minutos y según confirmó el club se trata de un esguince en la rodilla derecha. Koeman no ocultó su preocupación por la situación física del zaguero culé.

“Estoy preocupado como cualquier entrenador. Hoy en día hay muchas lesiones por el calendario que tenemos. Esperaré a mañana a ver cómo están los dos jugadores, no sé si van a estar un tiempo fuera. Todavía no he hablado con el médico”, finalizó.

