Lionel Messi sigue con un futuro incierto en FC Barcelona y despertó el interés de las leyendas del fútbol, como Ronaldo, quien se tomó un tiempo para hablar sobre lo que siente al respecto de la actualidad que vive el argentino en la escuadra azulgrana.

“Se está exagerando la situación por el 8-2 de la Champions League y se buscan culpables y responsables. Messi necesita que le ayuden sus compañeros, como lo hacen, y el Barcelona tiene que pensar algo distinto para las próximas temporadas. Dejar que salga su principal jugador no es la solución”, sostuvo el ‘Fenómeno’ en una conferencia de prensa virtual que brindó.

FC Barcelona anunció, hace unos días, la incorporación de Ronald Koeman como flamante DT del club, A pesar del interés por contar con Lionel Messi, no habría logrado obtener una respuesta positiva -de momento- por parte del crack sudamericano.

“Me veo más fuera que dentro”. Esas fueron las palabras que Lionel Messi utilizó para comunicarle a Ronald Koeman que en estos momentos no está seguro de su continuidad en el FC Barcelona la próxima temporada. En el seno de la dirección deportiva ya son conscientes de que el argentino podría no continuar en el 2020-21, es por eso que no han tardado en tomar medidas.

De acuerdo a información que este sábado presenta el diario italiano ‘TuttoSport’ y que confirma ‘The Sun’ de Inglaterra, en el Barcelona ya eligieron el nombre del jugador que reemplazará a Leo Messi en caso decida irse. Se trata nada menos que de su compatriota Paulo Dybala.

Tal como apuntan las citadas fuentes, el Barcelona cree que el delantero de la Juventus es el jugador ideal para tomar el puesto de Messi. De hecho, no es la primera vez que en Camp Nou se fijan en el argentino como posible refuerzo. A diferencia de ocasiones pasadas, hay motivos para creer en la llegada de la ‘Joya’.

