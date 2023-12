El mercado de fichajes siempre está repleto de sorpresas, y el del verano europeo de 2024 no será la excepción. Esta vez, la atención se centra en Joshua Kimmich, cuyo futuro con el Bayern Munich parece estar en la cuerda floja. El jugador, con contrato hasta 2025, se encuentra en medio de negociaciones para la renovación con el club bávaro, pero hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo. Según informes de Bild, el campeón de la Bundesliga podría abrir la puerta a un traspaso si las conversaciones no avanzan antes de que termine la temporada, y en ese escenario, el FC Barcelona se mantiene a la expectativa.

Las diferencias entre Kimmich y el Bayern parecen más relacionadas con la dirección del proyecto del club que con asuntos económicos. A pesar de ser un pilar fundamental en el equipo, el jugador muestra ciertas dudas sobre la trayectoria que está tomando el conjunto bávaro, que busca una renovación profunda para recuperar su estatus como potencia futbolística.

La prioridad absoluta del Bayern es renovar con Joshua Kimmich y asegurar su permanencia a largo plazo. Sin embargo, el jugador no descarta la posibilidad de un cambio de aires en busca de nuevas experiencias fuera de la Bundesliga. Este escenario ha activado el interés del FC Barcelona, que ve con buenos ojos la incorporación del versátil centrocampista.

El Barça, al tanto de la situación de Kimmich, sigue de cerca cada desarrollo, aunque por ahora no se han entablado negociaciones con el jugador. La operación se presenta como complicada en el Camp Nou debido al alto precio de salida que impondría el Bayern, cifrado en unos 75 millones de euros, y a la fuerte competencia de clubes de la Premier League como Arsenal y Manchester City.





La estrategia del Barcelona: un intercambio de cromos





En el Barcelona, la situación se observa con atención, pero se considera la opción como inviable en la actualidad. La única fórmula que se contempla para fichar a Kimmich sería a través de un intercambio de jugadores, con Ronald Araujo como posible moneda de cambio.

Sin embargo, el club blaugrana ha dejado claro que Araujo sigue siendo intransferible, contando con una cláusula de rescisión astronómica de 1.000 millones de euros. La directiva culé solo consideraría una oferta multimillonaria y si fuera el propio jugador uruguayo quien solicitara su salida, un escenario que se antoja improbable en estos momentos.





