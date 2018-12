Sergio Busquets ha demostrado esta temporada que aun tiene mucho por dar por el Barcelona. El volante de 30 años ha disputado todo con Ernesto Valverde siendo pieza clave en su esquema. Sin embargo, en el último partido dejó una frase que pasó desapercibida.

"Me quedan 2 o 3 temporadas", dijo Sergio. Nadie le prestó atención, pero no es algo para dejar pasar en alguien que ya está más que consolidado en el fútbol. “Me gustaría acabar bien, todavía me quedan fuerzas”, gregó.

En el primer equipo parece no haber alguien parecido como él. Su especialidad es el recuperar y salir con claridad. El desgasto al que somete Valverde a Sergio le podría pasar factura de febrero a abril, fechas en las que se juega las rondas definitivas de Champions League.

Busquets llegó frente a Atlético de Madrid el pasado 24 de noviembre en el Wanda Metropolitano 500 partidos defendiendo la camiseta del Barza y ante Tottenham, 100 partido en Champions League. Un número que pocos pueden festejar.

Hasta el momento, Sergio tiene un bagaje en Champions de 64 victorias, 22 empatados y 14 derrotas.