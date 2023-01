En tiempos en los que el FC Barcelona ha cambiado cartera por cantera, Thiago Alcántara es recordado como uno de los últimos grandes valores que dio La Masía. El volante español irrumpió en el primer equipo azulgrana en 2012, se ganó un espacio, pero nunca llegó a ser titular indiscutible. Condiciones no le faltaban, pero un mediocampo plagado de estrellas le impidió asentarse definitivamente. Una década después, el hoy crack del Liverpool da más detalles de su salida del Camp Nou.

“Jugué con muchas leyendas en el Barça. Entonces me costaba jugar tantos minutos como quería”, empezó contando Thiago Alcántara sobre su salida del Barcelona en entrevista con BT SPORTS. En la misma línea, el español reveló la gran influencia de Josep Guardiola para unirse a las filas del Bayern Munich en 2013.

“Luego Pep Guardiola dejó el club y fichó por el Bayern. Me preguntó qué me pasaba. El motivo decisivo del Bayern fue: ‘Necesito minutos, tengo que jugar’”, confesó Thiago. Por aquel entonces, los hinchas del Barcelona no tomaron bien que el de Santpedor se llevara a uno de los mejores talentos de aquella época.

“Vi en el Bayern un gran desafío. ¡Ganaron la Champions League, yo quería hacer lo mismo!”, explicó el centrocampista. Si bien Thiago fue parte de la plantilla azulgrana que levantó la ‘Orejona’ en 2010, no sentía el logro como suyo. Diez años después, el volante español fue campeón de Europa como titular indiscutible ante PSG en Lisboa.

Ya en 2020, tras siete años en Múnich, se hizo oficial su fichaje por el Liverpool. Debutó dos días después jugando la segunda parte del encuentro que ganó su equipo 0-2 ante el Chelsea en Stamford Bridge.

Cabe recordar que Thiago, en cuanto a las grandes citas con la selección de España, ha disputado Las Eurocopas del 2016 y 2020 y el Mundial de Rusia 2018.





