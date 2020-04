El momento puede llegar pronto. Xavi Hernández estuvo en la lista de candidatos para convertirse en técnico del Barcelona después de la salida de Ernesto Valverde. Sin embargo, el español reconoció que desechó la oferta de la directiva porque deseaba asumir un proceso que inicie de cero.

El actual entrenador del Al-Sadd de Qatar tuvo un contacto con el canal de YouTube manejado por DJMariiO. En la conversación, el DT admitió que tiene la capacidad suficiente para ser el próximo estratega de los catalanes.

“Ahora que me he probado, me veo capaz y es una ilusión, un sueño volver al Barcelona. Ya lo he dicho en muchas ocasiones, considero al Barça mi casa, es mi vida”, manifestó Xavi, quien reconoció que “le gusta” ser vinculado como estratega de los blaugranas.

“Estoy aprendiendo muchísimo como entrenador en Qatar. Evidentemente entrenar al Barça son palabras mayores, tienes que verlo claro, estar muy preparado. Es todo un proceso y espero que algún día pueda llegar”, añadió.

El campeón del mundo, a pesar de la distancia, siempre está al tanto de los movimientos que planean los catalanes en el ámbito deportivo. Por ello, Xavi valoró la posible vuelta de Neymar y la apuesta por Lautaro Martínez.

"¿Por qué no? Futbolísticamente no tengo ninguna duda y he convivido con él en un vestuario y me parece una gran persona”, dijo sobre el brasileño. “Se desmarca bien, da profundidad, juega al espacio, con pocos espacios. Hace bien el Barça al interesarse”, expresó acerca del argentino.

La temporada del Real Madrid

Xavi Hernández se animó a opinar sobre la situación actual del cuadro comandado por Zinedine Zidane. El estratega español quedó sorprendido por el rendimiento mostrado la campaña anterior, pero está seguro de que ahora tiene mejores opciones.

“Yo le veo fuerte. Cuesta verlo débil. Históricamente muy pocas veces le he visto como el año pasado. Este año está mucho más fuerte y tiene jugadores de gran nivel”, expresó acerca de la ‘Casa blanca’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Messi agradeció al personal de salud por su trabajo contra el COVID-19