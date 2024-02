En España, las últimas semanas han estado marcadas por una intensa actividad en LaLiga, donde la brecha entre el líder, Real Madrid, y el FC Barcelona, situado en cuarto lugar, se ha ampliado a 10 puntos después de 22 jornadas. En medio de este contexto, continúa el debate sobre las decisiones arbitrales. La polémica alcanzó su punto álgido, hace dos semanas, tras una polémica victoria de los madridistas ante el Almería, con cuestionadas determinaciones de los colegiados. En esa línea, y a pesar de haber transcurrido varios días, este 2 de febrero, Joan Laporta, presidente culé, expresó su descontento con los réferis y los merengues. Posteriormente, Xavi Hernández, respaldó las afirmaciones del dirigente.

En las semanas recientes, la televisión del Real Madrid ha estado transmitiendo segmentos polémicos en los que cuestiona las actuaciones de varios árbitros. Al respecto, en una entrevista con RAC1, Laporta señaló que los blancos no tienen autoridad para comentar demasiado sobre las deliberaciones arbitrales

“(Real Madrid) No puede hablar mucho porque durante 70 años los dirigentes del colectivo arbitral fueron socios, directivos, jugadores o en algunos casos todo a la vez. Es un club que siempre ha sido beneficiado por actuaciones arbitrales. Mira el día del Almería, que fue una vergüenza”.

Posteriormente, en la conferencia de prensa azulgrana antes del enfrentamiento contra el Alavés en la jornada 23 de LaLiga, que se llevará a cabo este sábado, Xavi abordó las palabras del presidente Laporta acerca de la actuación del madridista en lo que respecta a los árbitros y su impacto en el fútbol español.

“Ya dije que no me gustara que condicionaran a los árbitros (Real Madrid TV) y lo hacen cada semana. En el ‘caso Negreira’, no nos ha ayudado en absoluto. Tenemos que competir. Comparto al ciento por ciento lo que ha dicho el presidente”, manifestó el director técnico.

“Yo no soy el presidente de la Federación y la Liga. A mí me sorprende que permitamos esto. Altera la competición por completo, semana tras semana. Lo condicionan al máximo. Lo ve hasta un ciego. El ‘Cholo’ Simeone lo dijo. No somos tontos, lo ve todo el mundo”, agregó.

Por último, cuando le consultaron acerca de las numerosas lesiones de su escuadra, Xavi comentó que ningún equipo en Europa ha enfrentado un calendario tan exigente como el Barcelona durante el mes de enero. Además, anticipó que el partido liguero que se le viene contra el Alavés será un enfrentamiento sumamente complicado.





¿Cuándo vuelve a jugar el Barcelona?

Luego de vencer a Osasuna, el Barcelona se mantendrá enfocado en LaLiga. Su próximo reto será el sábado 3 de febrero jugará contra el Alavés, desde las 12:30 p.m. (hora de Perú, 6:30 p.m. en España) en el Estadio de Mendizorroza, vía DSports (DIRECTV). Después, el domingo 11 de febrero, se medirá ante el Granada, en el Olímpico Lluís Companys desde las 3:00 de la tarde (hora peruana, 9:00 p.m. en España).

En estos momentos, el equipo dirigido por Xavi Hernández tiene 47 puntos y se ubica en la cuarta posición de LaLiga. En el tercer lugar está Atlético de Madrid (47 puntos), en segunda posición el Real Madrid (54 puntos) y el líder es Girona (55 puntos). El Barça está obligado a ganar y esperar tropiezos de sus competidores directos para volver a soñar con el campeonato español.

Xavi Hernández ha ganado un título de Liga como entrenador del FC Barcelona. (Foto: Getty Images)





