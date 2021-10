Sigue dando vueltas y su nombre no deja de hacer eco en el Camp Nou. Xavi Hernández, cuyo nombre está muy presente para el banquillo del FC Barcelona, concedió una entrevista en la que habla de su experiencia en Qatar y de la vida allí, pero también se refirió a sus ambiciones como entrenador.

El técnico del Al Sadd catarí fue una de las opciones que barajó la junta directiva de Joan Laporta en caso de destitución de Ronald Koeman. En una entrevista en ‘20 minutos’, Xavi habla de sus objetivos a corto y a largo plazo.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no, si me necesitarán o no, pero por el momento estoy feliz de estar en Al-Sadd y muy orgulloso de ello. Si llega alguna oferta, se evaluará y luego intentaremos decidir, pero por el momento estoy muy feliz aquí”, dijo Xavi Hernández sobre su situación actual.

De sus objetivos, Xavi comentó que “durante mi tiempo en el FC Barcelona y con la selección, siempre traté de poner mi granito de arena para ayudar y mejorar a otros jugadores, y esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador. Ya lo hice como capitán, pero ahora como entrenador, y me alegra ver la evolución de los jugadores locales y saber que estoy aportando mi granito de arena”.

Sobre su vida en Qatar

“Creo que mi relación con Qatar y la familia real será para siempre porque me han tratado muy bien. Me han brindado mucho cariño y respeto. Me siento muy valorado y eso no se olvida. Soy una persona agradecida y creo que Qatar me ha ayudado a mí y a mi familia de muchas maneras. Es una relación que durará para siempre. Mis hijos nacieron aquí en el campo, mi esposa está encantada aquí y todos estamos muy felices”.

Sobre el Mundial dijo que “ya lo he dicho muchas veces: será un Mundial histórico. La gente se va a sorprender. En primer lugar, por cómo es el país, por cómo es el propio Qatar, y luego por la infraestructura”.

