En el planeta fútbol, los movimientos de jugadores estrella generan tal impacto que sacuden el panorama deportivo global. La reciente confirmación del fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid no es una excepción. Este traspaso, esperado y soñado por la afición merengue, no solo promete redefinir el poderío ofensivo del equipo blanco, sino que también ha dejado a otro crack en una posición incómoda: Erling Haaland. El delantero noruego, a sus 23 años, tenía sus esperanzas puestas en un futuro no tan lejano en el Santiago Bernabéu, una posibilidad que ahora se ve seriamente comprometida por la llegada del astro francés desde el PSG.

El delantero del Manchester City había contemplado la idea de unirse al Real Madrid a partir de 2025. Este plan formaba parte de una estrategia cuidadosamente trazada por su entorno, incluyendo a su representante, la astuta Rafaela Pimienta. Las conversaciones entre el entorno de Haaland y el Real Madrid habían sido discretas pero persistentes, con el club blanco indagando sobre las condiciones contractuales que permitirían la salida del noruego del City.

A pesar de que la llegada de Mbappé al Real Madrid complica el escenario, no cierra por completo la puerta a Haaland. La capacidad negociadora de Rafaela Pimienta es bien conocida en el mundo del fútbol, y ella ha demostrado ser capaz de orquestar contratos que dejan opciones abiertas para sus representados.

En el caso de una renovación con el Manchester City, es casi seguro que Pimienta buscará incluir cláusulas que mantengan viva la posibilidad de un traspaso futuro, lo que podría permitir al Real Madrid mantener viva la esperanza de fichar al delantero noruego.





El verdadero desafío para el Real Madrid sería cómo gestionar la presencia simultánea de dos megastrellas como Haaland y Mbappé, especialmente en términos salariales. El nuevo Santiago Bernabéu, con sus prometidos ingresos adicionales de 150 millones de euros a partir de la próxima temporada, ofrece una base económica más sólida.

Sin embargo, equilibrar las cuentas será crucial. Mbappé ha sido fichado con un salario neto de 15 millones de euros anuales, una cifra que supera en cuatro millones a los actuales mejor pagados del equipo, David Alaba y Toni Kroos. Este cuidadoso manejo salarial refleja la política del club de no romper la masa salarial, una estrategia que se pondrá a prueba si Haaland también se une al equipo.

Además del aspecto salarial, otro punto conflictivo es la gestión de los derechos de imagen. Este es un tema particularmente delicado para el Real Madrid, que históricamente ha compartido estos derechos al 50% con sus jugadores, una práctica que ha incluido a leyendas como Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, Mbappé ha logrado un acuerdo para mantener el 80% de sus derechos de imagen, una concesión significativa del club. Haaland, por su parte, posee el 100% de sus derechos de imagen, un hecho que podría complicar aún más las negociaciones con el Madrid, conocido por su firme postura en este asunto.

Según fuentes cercanas al delantero noruego, la gestión de estos derechos de imagen será un punto crucial en cualquier futura negociación. La llegada de Haaland al Real Madrid requeriría una solución creativa para este obstáculo, algo que el club tendrá que manejar con gran habilidad para satisfacer tanto sus intereses económicos como los del jugador.

