Jugará con Cristiano Ronaldo: Adrien Rabiot es anunciado oficialmente como nuevo jugador de la Juventus

La Juventus de Turín anunció este lunes la contratación del centrocampista francés del PSG , Adrien Rabiot , donde intentará reconducir su carrera tras estar apartado por el campeón galo desde diciembre.



El contrato de Rabiot terminaba el domingo y quedaba libre para comprometerse con la 'Juve'. El conjunto piamontés le entregó una prima de 10 millones de euros por llegar libre, pero ni un céntimo al PSG.



El centrocampista francés llegó el domingo al aeropuerto de Turín en un vuelo privado acompañado de sus dos hermanos y de su madre y agente, pasó la revisión médica este lunes y firmó luego un contrato estimado en 7 millones de euros anuales.



Con la llegada del galo, la Juventus confirma su gusto por las operaciones "a coste cero", ya que en los últimos años no ha pagado un euro en concepto de traspaso por jugadores de la talla de Andrea Pirlo, Paul Pogba, Dani Alves, Sami Khedira o Aaron Ramsey, que vestirá la camiseta 'bianconera' desde esta temporada.



La Juventus estará dirigida a partir de esta campaña por el italiano Maurizio Sarri, llegado procedente del Chelsea tras el adiós del anterior técnico, Massimiliano Allegri, y seguirá contando con el astro portugués Cristiano Ronaldo.



Rabiot añadirá más calidad técnica a un centro del campo ya de por sí talentoso con Miralem Pjanic, Ramsey, el uruguayo Rodrigo Bentancur, Emre Can, Khedira y Blaise Matuidi, que precisamente dejó el PSG hace dos temporadas para dejar espacio al flamante fichaje turinés.



Rabiot entró en conflicto con el PSG por no prolongar su contrato y fue apartado del primer equipo a mediados de diciembre.



La situación del internacional francés (6 partidos con los 'Bleus', 24 años) en el conjunto parisino se enquistó aún más cuando el pasado mes de marzo fue sorprendido de fiesta la misma noche de la eliminación del PSG en octavos de final de la Liga de Campeones.

