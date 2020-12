Aquella imagen en la que Joao Félix estalla tras ser cambiado en el derbi ante Real Madrid ha empezado a traer cola. De acuerdo al periodista español Eduardo Inda, la decisión de Diego Simeone en el Di Stéfano no gustó nada al jugador portugués, que ya estaría pensando en dejar el Atlético de Madrid en la próxima temporada.

En su visita semanal a ‘El Chiringuito’, Inda reveló que el exdelantero del Benfica y su representante, Jorge Mendes, no están contentos con las últimas decisiones del entrenador argentino. El futbolista portugués simplemente no termina de entender el porqué no es indiscutible en el once ‘colchonero’.

“En el Atlético de Madrid hay un pequeño motín entre las estrellas, la que más condiciones tiene es Joao Félix y hay otros tres en la misma situación” dijo Inda sobre la disconformidad del joven atacante portugués, Luis Suárez, Saúl y Koke.

“Están cabreados con las rotaciones, y Joao no entiende que le sustituyeran y algún día que no ha sido titular, se está replanteando su futuro, al igual que Luis Suárez, Saúl y Koke. Están mosqueados con Simeone”, agregó.

Joao Félix estaría tan molesto por su situación en el Atlético de Madrid que habría llegado a comentar a su entorno más cercano que no descarta un cambio de aires para el 2021-22 en caso no logre ser un indiscutible en el equipo del ‘Cholo’ Simeone.

“Joao Félix ha llegado a decir a su círculo más íntimo que si sigue esta situación en la que no es indiscutible no descarta irse este verano”, concluyó Inda en el programa deportivo de la TV española.

El desacuerdo de Félix con las decisiones de Simeone habría empezado en los cuartos de final de la pasada Champions League. En el partido ante Leipzig, el argentino decidió mandarlo al banco de suplentes. Su ingreso llegó recién a los 58′ y respondió con gol. La novela recién comienza.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO