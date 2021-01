Llegó el 1 de enero y con este la libertad de Lionel Messi para negociar con otro club. Al quedarle menos de seis de contrato con el Fútbol Club Barcelona, el genio rosarino puede empezar a conversar sobre su futuro con cualquier equipo que acepte pagarle los 50 millones de euros que gana en Camp Nou.

Si bien el crack argentino confirmó hace unos días que tomará una decisión sobre su continuidad en el Barcelona recién a final de temporada, clubes como Manchester City y PSG tocan a su puerta para convencerlo de cambiar de aires en el mercado de verano.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos”, dijo Messi a ‘La ‘exta’. “Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco”, agregó.

Preguntado sobre si ha pensado en algún club para su futuro, Leo Messi no se decantó por ninguno. Sin embargo, dejó en claro que nunca jugaría ni en Real Madrid ni Atlético. “Es imposible que vaya a Madrid, ni al Atlético”, confesó.

El capitán del Real Madrid, en la misma situación

Al igual que Leo Messi, Sergio Ramos ya tiene menos de seis meses de contrato en Valdebebas. El camero sigue sin renovar el vínculo con el Real Madrid a pesar de que las partes llevan meses de negociación. Simplemente, no hay acuerdo con Florentino Pérez.

Mientras Ramos pide dos años más de contrato y una mejora en el salario, el Madrid le ofrece una temporada como máximo y mantener su salario de 12 millones de euros. En Valdebebas no están convencidos de que con 34 años, el exdefensor del Sevilla siga rindiendo a gran nivel.

Cabe recordar que ante la posibilidad de no seguir en Real Madrid, Ramos ha sonado en la agenda de fichajes de Juventus y PSG.

